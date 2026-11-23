Torino

25 novembre, Torino contro la violenza sulle donne

di Redazione - 23 Novembre 2026

Convegni, campagne di sensibilizzazione, iniziative culturali, attività rivolte ai giovani e l’illuminazione della Mole Antonelliana. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Torino rinnova anche quest’anno il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere promuovendo, insieme al Centro Antiviolenza cittadino e alla rete del Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne (CCVD), una serie di appuntamenti e attività rivolti alla cittadinanza.

Tra gli appuntamenti principali figura il convegno “Solo sì è sì. Il consenso e i diritti delle donne, ieri e oggi”, in programma il 24 novembre alle ore 10.30 nella Sala Carpanini di Palazzo Civico. L’iniziativa, a ingresso libero, offrirà un’occasione di riflessione sulle principali conquiste giuridiche e sociali che hanno contribuito al riconoscimento dei diritti delle donne e al contrasto della violenza di genere. L’incontro approfondirà inoltre il ruolo della partecipazione femminile nello sviluppo delle politiche antiviolenza e le nuove sfide poste dalla dimensione digitale, con particolare attenzione al tema del consenso online e alla diffusione non consensuale di immagini e contenuti.

“Il contrasto alla violenza maschile contro le donne non riguarda solo le emergenze, ma il lavoro quotidiano per cambiare una cultura che continua a produrre disuguaglianze, discriminazioni e sopraffazioni – afferma Jacopo Rosatelli, assessore ai Diritti e alle Pari opportunità della Città di Torino -. Per questo accanto al sostegno delle vittime sono fondamentali le attività di prevenzione, educazione e sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza. Con il programma del 25 novembre Torino rinnova il proprio impegno su questi temi, coinvolgendo scuole, giovani, associazioni, istituzioni culturali e realtà del territorio in un percorso che mette al centro il rispetto, il consenso e l’autodeterminazione delle donne”.

La Giornata del 25 novembre sarà accompagnata da una campagna di comunicazione cittadina con l’affissione di 760 manifesti dedicati. Le immagini utilizzate sono tratte dal progetto “Storie della Buona Notte” di Club Silencio, donate alla Città e riadattate per l’occasione.

Particolare attenzione sarà riservata ai più giovani. Attraverso i progetti DesTEENazione Torino e Aria Spazi Reali saranno infatti proposti percorsi di sensibilizzazione riuniti sotto il titolo “Futuri in corso”, dedicati alla prevenzione della violenza di genere, all’educazione alle relazioni e al consenso, al rispetto delle differenze e al contrasto delle violenze digitali. Laboratori, incontri e momenti di approfondimento coinvolgeranno ragazze e ragazzi grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio.

Alle iniziative della Città partecipa anche il Corpo di Polizia Locale di Torino che, attraverso le e gli agenti del Nucleo di Prossimità, è impegnato durante tutto l’anno in attività di ascolto, orientamento e supporto delle persone nei quartieri cittadini. Nell’ambito del programma del 25 novembre, agenti del Corpo saranno protagoniste di un flash mob in piazza San Giovanni, in programma il 23 novembre alle ore 13, per richiamare l’attenzione sul tema della violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto e della parità.

Il 25 novembre anche la Bottega InGenio dedicherà una giornata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere con iniziative inclusive e partecipative. Il pubblico sarà coinvolto nella realizzazione dell’installazione collettiva “Le Scarpe Rosse”, composta da scarpette rosse di carta simbolo delle donne vittime di violenza. Seguirà “Le donne raccontano”, momento di condivisione di poesie e racconti autobiografici realizzato insieme a Cascina Macondo e alla RAF Il Puzzle, mentre la giornata si concluderà con la presentazione del libro “La Pace è femmina” di Imma Schiena.

Come negli anni passati, la Città aderisce inoltre alla campagna nazionale “Posto Occupato”, che ricorda simbolicamente le donne vittime di femminicidio attraverso una sedia lasciata vuota nei luoghi della vita pubblica. L’iniziativa sarà presente in diversi spazi cittadini e coinvolgerà anche il Torino Film Festival.

Il 25 novembre, infatti, in tutte le sale di proiezione del festival sarà riservato un “posto occupato” e sarà esposto un roll-up con i contatti del Centro Antiviolenza della Città di Torino. Nel corso della giornata è inoltre previsto un intervento istituzionale dedicato al tema della violenza di genere.

La sera del 25 novembre la Mole Antonelliana, monumento simbolo di Torino, sarà illuminata di arancione, colore della campagna internazionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Un gesto che, grazie alla collaborazione con Iren, rinnova visivamente l’adesione dell’intera città alla Giornata internazionale e il suo impegno nel contrasto alla violenza di genere.

Tutte le iniziative organizzate dalla Città e dalle associazioni e dagli enti della rete del Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne sono raccolte in un opuscolo informativo online e promosse attraverso il sito istituzionale e i canali social dell’amministrazione, per consentire a cittadine e cittadini di conoscere e partecipare agli appuntamenti organizzati sul territorio. L’opuscolo è consultabile a questo link.

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