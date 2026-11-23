Esteri

Conto alla rovescia a Capitol Hill: l’11 dicembre torna lo spettro dello shutdown federale

Con il Congresso fermo per la pausa del Ringraziamento e nessuna delle dodici leggi di bilancio approvata in via definitiva, Washington si avvia verso una nuova scadenza fiscale ad alta tensione

di Cinzia Rolli - 23 Novembre 2026

Il nodo della scadenza dell’11 dicembre

WASHINGTON – Mentre i parlamentari americani hanno lasciato la capitale federale per la pausa del Giorno del Ringraziamento, sul calendario di Capitol Hill resta cerchiata in rosso la data dell’11 dicembre. Quel giorno scadrà infatti la Continuing Resolution, la legge tampone firmata lo scorso 2 settembre per finanziare temporaneamente l’amministrazione federale all’avvio dell’anno fiscale 2027, iniziato formalmente il 1° ottobre.

A meno di tre settimane dalla scadenza, l’iter ordinario della manovra è ancora in forte ritardo. Nessuna delle dodici leggi di stanziamento annuali necessarie a garantire il funzionamento regolare dei ministeri e delle agenzie governative è diventata legge; la Commissione Stanziamenti del Senato ha pubblicato le proprie dodici bozze soltanto tra il 10 e il 16 novembre, mentre la Camera dei Rappresentanti ha approvato finora appena tre provvedimenti su dodici.

Il peso della transizione post-Midterm

Il negoziato si apre in una delicata fase politica di transizione. Dopo le elezioni di medio termine di inizio novembre, dal prossimo 3 gennaio 2027 i Democratici prenderanno la guida di entrambe le camere del Congresso. In queste ultime settimane di legislatura, la cosiddetta sessione lame duck, la maggioranza repubblicana uscente dispone di margini ridotti: così, il voto sui finanziamenti federali finisce per intrecciarsi con altri nodi politici, dalle tensioni sulla linea dell’amministrazione verso l’Iran fino allo scontro sulle regole di trasparenza per i contratti pubblici.

I tre precedenti del 2026

Nel corso del 2026, gli Stati Uniti hanno già attraversato tre blocchi amministrativi: due brevi interruzioni generali dei fondi tra gennaio e febbraio, seguite dal lungo shutdown di 76 giorni del Dipartimento per la Sicurezza Interna, dal 14 febbraio al 30 aprile, il più esteso mai registrato nella storia americana.

L’allarme trasporti sotto Natale

Uno stallo oltre l’11 dicembre obbligherebbe il personale dei servizi essenziali, inclusi controllori di volo e sicurezza aeroportuale (TSA), a lavorare senza paga immediata nel pieno degli spostamenti per le festività.

Il timore delle compagnie aeree e delle associazioni di settore è che una nuova sospensione delle retribuzioni, dopo i tre blocchi già subiti quest’anno, possa innescare un aumento delle assenze per malattia o carenze di personale ai varchi di sicurezza, provocando file interminabili negli scali, ritardi a catena e cancellazioni nel periodo più trafficato dell’anno. Una prospettiva che preoccupa ancora di più perché colpisce un sistema dell’aviazione civile già fragile, messo a dura prova lo scorso 13 novembre da un fermo nazionale dei decolli durato oltre quattro ore a causa di un grave guasto alle comunicazioni nei centri di controllo del traffico aereo.

Osservazioni

La vicenda conferma come a Washington la gestione ordinaria del bilancio sia ormai sostituita da una sequenza permanente di misure tampone, che impedisce alle agenzie federali di organizzare il proprio lavoro e trasforma ogni scadenza di bilancio in uno scontro politico.

Questa volta, però, a frenare la tentazione dello scontro frontale è il calendario: bloccare la macchina statale a ridosso delle festività significherebbe esporre i cittadini a code negli aeroporti e disservizi proprio durante l’esodo natalizio, un costo d’immagine che né Repubblicani né Democratici possono permettersi di pagare. È dunque plausibile che la partita venga congelata con un nuovo rinvio tecnico fino all’inizio del 2027.

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