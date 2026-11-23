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Ritorno ai libri: la Norvegia sfida il dogma digitale e riporta la carta al centro della scuola

Dopo anni di investimenti in dispositivi elettronici, Oslo punta a rendere obbligatoria la disponibilità dei libri di testo cartacei

di Ernesto Ferrante - 23 Novembre 2026

La Norvegia, tra i Paesi europei che più hanno investito nella digitalizzazione dell’istruzione negli ultimi vent’anni, ha deciso di invertire la rotta. Il governo guidato dal premier Jonas Gahr Store è intenzionato a rendere obbligatoria la disponibilità dei libri di testo cartacei nelle scuole primarie e secondarie inferiori, riconoscendo che l’eccessiva dipendenza dagli strumenti digitali potrebbe aver contribuito all’indebolimento delle competenze fondamentali degli studenti.

La decisione nasce da una crescente mole di evidenze. Dopo una stagione in cui tablet, computer portatili e piattaforme online sono diventati protagonisti della vita scolastica, Oslo ritiene sia arrivato il momento di ristabilire un equilibrio più efficace tra innovazione e apprendimento tradizionale.

I dati che preoccupano: lettura in calo e risultati peggiori

A spingere il governo verso questa svolta sono stati soprattutto i risultati delle indagini internazionali. I dati analizzati dall’Utdanningsdirektoratet, la Direzione norvegese per l’istruzione, hanno evidenziato un significativo arretramento degli studenti norvegesi nelle competenze di lettura, matematica e scienze. Particolarmente allarmante è stato il calo registrato nella comprensione del testo, con un aumento degli alunni collocati nelle fasce più basse di rendimento. Anche le prove nazionali condotte nelle scuole norvegesi mostrano una tendenza analoga. Negli ultimi anni è cresciuta la quota di studenti che incontra difficoltà significative nella lettura, un dato che ha alimentato il dibattito sull’impatto dell’esposizione continua agli schermi durante il percorso educativo.

La preoccupazione delle autorità norvegesi va oltre la semplice performance scolastica. Leggere bene significa comprendere informazioni complesse, sviluppare capacità critiche, distinguere tra fatti e disinformazione e partecipare in modo consapevole alla vita democratica. Per questo motivo il tema della lettura è stato elevato a questione strategica nazionale.

Più libri, meno dipendenza dagli schermi

La nuova impostazione trova la propria cornice nella strategia governativa “Sammen om lesing – Leselyststrategien 2024-2030”, elaborata congiuntamente dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione. Il documento riconosce apertamente che bambini e adolescenti norvegesi leggono meno rispetto al passato e indica la necessità di rafforzare il ruolo dei libri stampati all’interno delle scuole.

La strategia prevede investimenti nell’acquisto di testi cartacei, nel potenziamento delle biblioteche scolastiche e nella promozione della lettura come competenza essenziale per la formazione delle nuove generazioni. In questo contesto si inserisce la volontà del governo di garantire per legge che gli studenti abbiano accesso a materiali didattici stampati, evitando che il digitale diventi l’unica opzione disponibile. Secondo l’esecutivo, negli anni della rapida trasformazione tecnologica molte scuole hanno ridotto il numero dei libri tradizionali senza che vi fossero prove definitive dell’efficacia educativa di una sostituzione così radicale. Oggi si ritiene necessario correggere quella tendenza.

La carta favorisce la comprensione

La scelta norvegese trova conforto anche nelle ricerche scientifiche internazionali. Una delle più note è la “Stavanger Declaration”, elaborata nel 2019 da quasi duecento studiosi europei riuniti nel progetto di ricerca COST E-READ. La dichiarazione richiama numerose evidenze secondo cui la lettura di testi lunghi e informativi su carta tende a produrre risultati migliori rispetto alla lettura su schermo. Analisi che hanno coinvolto decine di studi internazionali e oltre 170 mila lettori mostrano come il supporto cartaceo favorisca una comprensione più profonda, una migliore memorizzazione e una maggiore capacità di orientarsi all’interno del testo.

La differenza è particolarmente evidente nei contenuti complessi che richiedono concentrazione prolungata. Mentre la lettura digitale tende spesso a essere frammentata, veloce e soggetta a distrazioni, il libro cartaceo offre un’esperienza più immersiva e lineare. Gli studenti non sono esposti a notifiche, collegamenti esterni o stimoli continui che interrompono il processo cognitivo. La lezione che arriva dal Nord è semplice e, forse, controcorrente. Il futuro dell’istruzione non passa necessariamente dall’eliminazione della carta. In molti casi, potrebbe dipendere proprio dalla sua riscoperta.

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