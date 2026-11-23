Politica

FdI espellerà Pisano, alla Camera la richiesta di arresti domiciliari

Il Tribunale di Agrigento ha chiesto alla Camera di autorizzare la misura degli arresti domiciliari per il parlamentare

di Angelo Vitale - 23 Novembre 2026

Fratelli d’Italia ha disposto la sospensione cautelare del deputato siciliano Calogero Pisano ed è orientata a espellerlo dal gruppo parlamentare alla Camera. Ciò, alla luce della richiesta di arresti domiciliari inoltrata a Montecitorio dal Tribunale di Agrigento. La misura cautelare, disposta dal Gip Michele Dubini su richiesta della Procura, potrà essere eseguita solo con l’autorizzazione a procedere della Giunta per le autorizzazioni della Camera.

FdI sospende Pisano

La vicenda si inserisce nell’ambito di un’inchiesta. “Eventopoli” è incentrata sulle presunte irregolarità nella gestione dei contributi pubblici erogati per manifestazioni turistiche e culturali nell’Agrigentino. Tra queste, il cartellone natalizio del 2022.

Secondo la ricostruzione dei magistrati, il sistema avrebbe impiegato spese gonfiate e rendiconti falsi per veicolare risorse verso associazioni vicine all’entourage del parlamentare. Le contestazioni formulate a carico di Pisano comprendono peculato, truffa aggravata, malversazione, riciclaggio e finanziamento illecito.

La difesa

Sul fronte della difesa, Pisano ha ribadito la propria totale estraneità ai fatti contestati e manifestato piena fiducia nell’operato della magistratura. In sede di interrogatorio di garanzia il deputato si è avvalso della facoltà di non rispondere, i suoi legali hanno depositato una memoria difensiva per smontare il quadro accusatorio.