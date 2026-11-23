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Cantò senza velo: 74 frustate per Ahmadi VIDEO

Il video del suo concerto aveva superato nel 2024 tre milioni di visualizzazioni

di Daniel Walker - 23 Novembre 2026

Le autorità iraniane hanno eseguito la condanna a 74 frustate inflitta alla cantante ventinovenne Parastoo Ahmadi e a quattro membri della sua troupe a Qom. La punizione scaturisce da un concerto senza pubblico e senza velo registrato in un caravanserraglio tradizionale e trasmesso su YouTube nel dicembre 2024,. Il video aveva superato i tre milioni di visualizzazioni.

Ahmadi frustata 74 volte: perché?

Nel filmato l’artista aveva intonato la canzone patriottica Az Khoone Javanane Vatan. Così sfidando il divieto imposto alle donne di cantare da sole in pubblico e l’obbligo del velo.

A giugno, la corte di Qom aveva condannato la cantante, quattro musicisti e quattro collaboratori per “offesa alla pubblica decenza” e diffusione di “contenuti osceni”.

A loro, comminati pure due anni di divieto di espatrio e di attività artistica, una pena poi confermata in appello.

Secondo quanto riferito dall’avvocato Mostafa Nili, Ahmadi e i quattro colleghi si sono presentati oggi presso la Procura per l’esecuzione della sentenza.

E le denunce?

Organizzazioni internazionali come Amnesty International, per voce del segretario generale Agnes Callamard, e gruppi per i diritti umani come Hrana hanno protestato. E definito la fustigazione una vera e propria forma di tortura e una punizione crudele e inumana.

Amnesty ha esortato Teheran ad abolire le pene corporali, le leggi sul velo obbligatorio e la criminalizzazione della libertà di espressione. E continua a denunciare la sistematica repressione giudiziaria contro il dissenso culturale e i diritti delle donne in Iran.