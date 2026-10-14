Politica

Lega al bivio: le dimissioni di Salvini e le incognite sul futuro del partito

di Eleonora Manzo - 14 Ottobre 2026

Le dimissioni di Matteo Salvini dalla guida della Lega, sebbene formalmente propedeutiche alla ricandidatura nel congresso straordinario di fine ottobre a Milano, aprono inevitabilmente una fase di profonda riflessione. Presentata come una mossa tattica per azzerare le geometrie interne e blindare la leadership attraverso il voto dei militanti, la scelta del vicepremier nasconde anche una necessità costrittiva: quella di arginare un malumore che da tempo serpeggia tra le fila del partito e che non può più essere derubricato a semplice dialettica interna.

Il ‘rumore’ sollevato dai governatori del Nord, tradizionali pilastri del pragmatismo e del radicamento territoriale della Lega, ha rotto gli argini della pura dinamica di corrente.

Le richieste di una gestione collegiale e il malcontento per una linea politica sbilanciata sulla proiezione nazionale a discapito delle storiche istanze settentrionali pongono interrogativi legittimi sulla tenuta dell’attuale assetto.

La promessa di Salvini di varare una segreteria politica condivisa e di rivedere persino il simbolo rappresenta un’apertura necessaria, ma la vera sfida sarà dimostrare che non si tratti di una mera concessione di facciata per superare la boa congressuale. C’è il dubbio concreto, tra i corridoi di via Bellerio, se questa svolta collegiale basti a ricucire lo strappo con la base produttiva del settentrione, che chiede risposte tangibili e meno slogan.

In questo scenario di transizione, la tenuta del governo guidato da Giorgia Meloni non appare formalmente in discussione, ma la navigazione dell’esecutivo richiederà una sensibilità politica ancora maggiore. Il premier Meloni osserva l’evoluzione dell’alleato con il dovuto rispetto istituzionale, consapevole che una Lega solida sia fondamentale per la continuità dell’azione governativa e per il compimento di riforme cruciali come l’autonomia differenziata.

Tuttavia, un Carroccio distratto dalle proprie fibrillazioni interne o, al contrario, costretto a irrigidire le proprie posizioni identitarie per placare il dissenso interno, potrebbe introdurre elementi di imprevedibilità nel tavolo della coalizione.

I percorsi futuri della Lega restano dunque sospesi tra l’ambizione di un rilancio nazionale e il richiamo della foresta delle origini nordiste. La scommessa di Salvini di fondere queste due anime, mantenendo il baricentro dell’azione sul pragmatismo delle infrastrutture e dello sviluppo economico, resta la via più lineare per garantire la stabilità di Palazzo Chigi. Ma l’esito del congresso dovrà fugare i dubbi sulla reale coesione del partito, per evitare che la legittima dialettica interna si trasformi in una zavorra per l’intera maggioranza.

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