Politica

Norme sulla caccia, Frida ed Ettore dicono no alla riforma

di Vincenzo Viti - 27 Novembre 2026

Due splendidi esemplari della nobiltà canina della Capitale che vivono e si frequentano nel quartiere nomentano stanno mobilitando una vivace diffusa opinione critica “contro” le nuove norme sulla caccia che approdano in queste ore alla Camera e che minacciano un pericoloso arretramento dal buon regime venatorio che vige da oltre trent’anni.

Si tratta di Frida, una golden retriever opulenta e fascinosa… e di Ettore un aristocratico schnauzer dagli occhi magnetici. Entrambi mobilitati contro le nuove regole che dilatano regimi temporali e spazi riservati e modificano regole della caccia dilapidando tutele e consentendo impensabili deroghe finanche abusi. Insomma un languido regime venatorio che rovescia filosofie e costumi consolidati. Manda in soffitta un sistema di valori regolativi e conservativi che era concepito non solo a difesa di specie protette ma di un intero sistema di protezione delle biodiversità e di contenimento numerico del patrimonio faunistico da aggredire.

Frida ed Ettore rivendicano i diritti universali ad una sopravvivenza controllata dentro il ragionevole equilibrio custoditi dalla 157 del trentennio trascorso. Un regime, abbaiano con sussiego entrambi, che mirava a contenere gli eccessi degli “spiriti animali” che da sempre muovono le tristi passioni degli uomini come insegnano secoli di indagine sulla loro natura profonda, bellicosa e ferrigna. Un alibi che oggi minaccia di diventare la regola.

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