Esteri

Trump “garantisce” per Huang ma negli Usa la polemica non si ferma

di Paolo Diacono - 27 Novembre 2026

Secondo Donald Trump, Jensen Huang non rappresenta una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti d’America. Lo ha detto, ripetuto e “garantito” durante una conferenza stampa che ha tenuto a Mar-a-Lago. Il presidente americano è sicuro del ritrovato Ceo di Nvidia. Avrà pure sbagliato una volta, non lo farà più. “Stando alle informazioni in mio possesso, non c’è alcun problema”, ha dichiarato Trump. Che ha benedetto il secondo “mandato” di Huang al timone dell’Unicorno dei chip. “La seconda volta farà un lavoro ancora migliore della prima, se possibile”.

Trump garantisce per Huang

Trump, dunque, “garantisce” per Huang. Ma aumenta il numero dei repubblicani che non si fida del Ceo di Nvidia. I senatori del Gop iniziano a impallinare Jensen Huang finendo, naturalmente, per colpire lo stesso presidente Usa. Tom Cotton, che oltre a essere senatore repubblicano è pure membro della Commissione esecutiva del Congresso sulla Cina nonché presidente della Commissione Intelligence, ritiene che gli scandali siano solo all’inizio.

“La punta dell’iceberg”

Stando a quanto ha scritto Cotton sui social, “la controversia con Nvidia e Megaspeed è solo la punta dell’iceberg, e non si risolverà solo perché Jensen Huang ha riavuto il suo incarico”. Tanto basterebbe. E invece no. “Il Congresso ha molto da indagare e approveremo, in un modo o nell’altro, leggi sul controllo delle esportazioni di chip con un ampio consenso bipartisan, tra cui il mio Chip Security Act”. Se questo lo dice un repubblicano, c’è solo da immaginare cosa stanno preparando i democratici. Saranno settimane di fuoco.

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