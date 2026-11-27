Economia

Le imprese del Mezzogiorno sui mercati esteri: a Bari la seconda edizione dell’Executive Program di SIMEST

di Redazione - 27 Novembre 2026

(LaPresse)- Accompagnare le imprese del Mezzogiorno sui mercati esteri: parte oggi 27 novembre la seconda edizione del programma gratuito promosso da SIMEST con Luiss Business School e Università di Bari, quasi 100 ore di formazione e consulenza strategica per crescere oltre confine. Oltre 30 le imprese partecipanti che avranno un’opportunità di cimentarsi su tematiche di estrema attualità e fondamentali per lo sviluppo delle imprese italiane. “Il riscontro che abbiamo avuto in questa fase iniziale di iscrizione delle imprese è stato molto ampio a testimoniare appunto la rilevanza che il tema dell’internazionalizzazione ha per l’economia di questa regione e del Mezzogiorno in generale”, ha detto il professor Ernesto Somma, direttore generale Università di Bari. Scenari geoeconomici, strategie e focus sui mercati prioritari per l’export italiano, un approccio pratico tra lezioni e testimonianze aziendali per affrontare le sfide dell’economia globale. “Rispetto al successo della prima edizione realizzata nel 2026 dove hanno partecipato oltre 30 imprese del sud abbiamo deciso di portare questo progetto direttamente sul territorio in una regione che è strategica per lo sviluppo dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, ovvero la Puglia”, ha spiegato Marco Cantalamessa, direttore strategie di business e innovazione sostenibile di SIMEST (Gruppo CDP). “Il progetto – ha aggiunto – mira quindi a formare le imprese su tematiche fondamentali per la competitività internazionale, quindi un primo orientamento verso i mercati definiti dal piano dell’export del ministero degli Affari Esteri, quindi una bussola in mano alle imprese per poter diversificare il loro export e i loro processi di internazionalizzazione”. È intervenuto per Luiss Business School Matteo Caroli, professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Internazionali responsabile dell’Area ricerca applicata e Osservatori.