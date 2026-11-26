Cronaca

Per Chi l’ha visto? “uno 007 il telefonista di Emanuela Orlandi”

di Maria Graziosi - 26 Novembre 2026

La voce del “telefonista” nel caso di Emanuela Orlandi sarebbe quella di un ex 007. Lo riporta la trasmissione Chi l’ha visto?. Si tratterebbe di Claudio Martufi, ex agente Sisde che sarebbe stato, come riporta un post social della trasmissione di servizio pubblico su Raitre, “uno dei primi a entrare in casa di Emanuela Orlandi”. Sarebbe sua “la voce del telefonista anonimo individuata dal Ris dei Carabinieri di Roma”. La questione delle voci si fa sempre più importante per tentare di raggiungere una conclusione a un caso che rimane aperto da 43 anni.

Identificato il telefonista di Emanuela Orlandi?

Martufi era già stato ascoltato dalla Commissione d’inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi un anno fa. La cassetta con la voce era stata ritrovata nella cassetta dell’abitazione di Mario Meneguzzi, zio della ragazza sparita nel nulla il 22 giugno del 1983. Come ha riferito ieri il Tg1, l’audio sarebbe stato ritrovato nel 2024. Per la precisione quando, su richiesta del pm, gli investigatori perquisirono le abitazioni dell’uomo tra Rieti e Roma. Nell’abitazione romana dello zio di Emanuela vennero ritrovate alcune audiocassette con delle registrazioni, analizzate dagli inquirenti nel riserbo più totale. La voce isolata adesso sembrerebbe coincidere con quella di uno dei primi telefonisti che contattò la famiglia nel giugno dell’83, subito dopo la scomparsa della giovane.

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