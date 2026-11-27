Economia

“Tutti nervosi” al dibattito sul bilancio Ue, il racconto di Fico

di Cristiana Flaminio - 27 Novembre 2026

Erano tutti nervosi, durante i negoziati del Qfp, il bilancio settennale dell’Ue dal 2028 al 2034. Perciò la situazione è sfuggita di mano. Letteralmente. Non era (quasi) mai accaduto prima quello che ha raccontato Politico nelle scorse ore. Leader europei che, frustrati e delusi, si alzano e abbandonano l’assemblea. Un fallimento che pesa, eccome, sul futuro dell’Europa. Ma, intanto, a fare il punto della situazione le considerazioni del primo ministro slovacco Robert Fico. Che, incontrando la stampa del suo Paese, ha rivelato quanto fosse alta (e perché) la tensione durante i dibattiti sul bilancio Ue.

Tutti nervosi per il bilancio Ue

Robert Fico non condanna il nervosismo dei suoi colleghi. Le cose non stanno andando per il verso giusto, in Europa. “L’andamento dell’economia in alcuni Paesi avanzati dell’Unione Europea è così deludente – ha detto – e le difficoltà interne che devono affrontare sono talmente gravi, che dal punto di vista umano riesco a comprenderli: un leader non può tornare a casa a mani vuote. Non può certo dire: ’Ho versato nel bilancio dell’Unione Europea il doppio rispetto a prima, e in cambio riceverò un terzo in meno’”. Insomma, nessuno si può permettere di perdere. E quindi i margini per un compromesso si assottigliano fino ad annullarsi.

“Non vorrei essere al posto di Merz”

Tutti nervosi, tutti sotto pressione. A cominciare dal cancelliere Friedrich Merz. Fico gli dà una carezza. “Ogni primo ministro e ogni capo di Stato combatte come un leone, proprio perché si trova a dover gestire problemi molto seri. Basti pensare al cancelliere federale tedesco Friedrich Merz: non vorrei mai trovarmi ad affrontare le difficoltà che ha lui”. E poi: “Anche lui, dunque, si batte per non tornare a casa a mani vuote e per evitare che la sua posizione sulla scena politica peggiori ulteriormente. È proprio questo, in definitiva, a renderci tutti così nervosi”.

L’accordo scompare

Tanto nervosismo non porta a nulla di buono. E ieri sera, difatti, i negoziati sono letteralmente falliti. Un fiasco. La distanza è tanto elevata che nessun pontiere è stato capace di ridurla, almeno un po’. Ai leader, ognuno fermo sulle sue posizioni, non è rimasto altro che abbandonare la seduta e andarsene via. Si dice questo bilancio doveva essere quello che avrebbe dato all’Europa, finalmente, una dimensione più compiuta. Si può già iniziare a temere un altro, e stavolta roboante, fallimento.

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