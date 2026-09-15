Emmy Awards 2026 trionfano “Widow’s Bay” e “The Pitt”

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L’attore Matthew Rhys entra nella storia del premio

di Askanews - 15 Settembre 2026

Los Angeles, 15 set. (askanews) – A Los Angeles è andato in scena il meglio della produzione di programmi e delle serie televisive americane. Non certo un verdetto inatteso quello uscito dagli Emmy anche se la stagione ha offerto un anno ricco di scoperte e conferme. La stravagante serie horror “Widow’s Bay” ha fatto incetta di premi, stabilendo un nuovo record per il maggior numero di premi vinti, ben 14, da una commedia in un solo anno, mentre la cruda serie ospedaliera ambientata a Pittsburgh “The Pitt” ha trionfato nuovamente come miglior serie drammatica ottenendo complessivamente 7 riconoscimenti.

“Widow’s Bay” di Apple TV, con Matthew Rhys nei panni del leader di un’isola remota del New England apparentemente infestata, si è affermata come una delle serie d’esordio più discusse dell’anno e ora ha anche gli Emmy ne confermano lo straordinario successo riscosso.

Matthew Rhys, Kate O’Flynn e Stephen Root hanno tutti vinto premi come attori per i loro ruoli nella serie. Ma per Rhys si è trattato di un vero trionfo, è infatti diventato il primo attore a vincere in due categorie nello stesso anno, si è infatti anche aggiudicato il premio come Miglior protagonista di una miniserie (The Beast in me).

Sul red capert una parata di stelle tra look eleganti, glamour e qualche eccesso.