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L’endorsement di Dino Zoff: “Conte bis? Può essere uomo giusto”

Il dibattito sul nuovo ct della Nazionale, per l'ex capitano Mundial quello dell'attuale tecnico del Napoli è "un nome importante"

di Martino Tursi - 7 Aprile 2026

Un endorsement importante al ritorno di Antonio Conte in Nazionale: arriva direttamente da Dino Zoff. L’ex cittì, monumento vero del calcio italiano, all’Adn Kronos, ha riferito di sentire una certa positività attorno all’eventuale Conte bis. A chi verrà dopo Rino Gattuso, toccherà un compito gravoso, importante. Pesante. Da far tremare i polsi. Ricostruire, praticamente da zero (o poco più…) il calcio italiano. Che, dopo la disfatta di Zenica ha mancato la terza qualificazione mondiale di fila.

Zoff e l’endorsement al Conte bis: “Può essere l’uomo giusto”

All’agenzia Adn Kronos, l’ex commissario tecnico della Nazionale che arrivò in finale a Euro 2000 nonché capitano della mitica Italia che trionfò ai mondiali del 1982 in Spagna, consegna un vero e proprio endorsement all’attuale tecnico del Napoli. “Conte è un nome importante – dice Dino Zoff – , sicuramente potrebbe essere l’uomo giusto. Il ct lo ha già fatto e anche bene”. Poi ha parlato pure della proposta targata Spalletti, che vorrebbe un giovane italiano in campo in ogni squadra di A: “Mi sembra una cosa buona, indubbiamente in Serie A giocano in generale pochi italiani e quelli Under 19 si contano sulle dita di una mano. Bisogna vedere se è una strada percorribile ma è una buona idea”.

L’autocandidatura di Antonio Conte

Lui, da parte sua, non direbbe di no. E adesso che a un eventuale Conte bis è arrivato pure l’endorsement di una leggenda come Dino Zoff, per chi verrà dopo Gravina decidere (forse) diventa un po’ più semplice. Dopo la vittoria del suo Napoli contro il Milan, Conte aveva affermato: “È giusto che il mio nome faccia parte di quella rosa. Se fossi io a guidare la federazione, mi inserirei tra i candidati”. Tutto, però, dovrà aggiornarsi a fine campionato, il contratto è in scadenza e chissà se il rapporto tra lui e De Laurentiis andrà avanti.