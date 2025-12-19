Attualità

Leonardo Maria Del Vecchio si lancia nell’editoria

Acquisisce il 30% de Il Giornale e poi si lancia verso l'acquisto del Quotidiano nazionale

di Martino Tursi - 19 Dicembre 2025

Leonardo Maria Del Vecchio è scatenato: acquisisce il 30 per cento del capitale de Il Giornale. E, non contento, punta ad acquisire la maggioranza del Quotidiano Nazionale, ossia del gruppo composto dai tre giornali del Centro-Nord, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. L’imprenditore ha deciso di entrare nel mondo dell’editoria. E di farlo per restarci. Almeno come ha assicurato lo stesso Del Vecchio affermando le ragioni che l’hanno spinto a investire, forte, nei giornali italiani.

Leonardo Maria Del Vecchio prende Il Giornale

“Questo investimento, al fianco della famiglia Angelucci, rappresenta un passo concreto nel percorso che ho delineato nei mesi scorsi: rafforzare l’editoria italiana con capitale italiano, paziente e industriale”, ha affermato Del Vecchio. Che ha poi spiegato: “Non possiamo accettare che il futuro dell’informazione venga deciso esclusivamente dagli algoritmi o da piattaforme che non investono nel lavoro giornalistico”. Ma non basta, perché l’imprenditore è fortemente determinato nella missione editoriale: “L’obiettivo di chi oggi ha la possibilità di investire è esattamente l’opposto: mettere risorse e competenze al servizio di redazioni libere, capaci di parlare alle nuove generazioni senza rinunciare alla qualità”.

Pronto a rilevare pure il Quotidiano Nazionale

La società Lmdv starebbe pure vicina ad acquisire un’altra entità editoriale italiana. La società cara a Leonardo Maria Del Vecchio ha confermato di aver lavorato a ottenere l’esclusiva per trattare la quota di maggioranza di “gruppo editoriale italiano attivo su quotidiani e piattaforme digitali a diffusione nazionale e locale”. Le trattative sarebbero già pronte per essere intavolate tra l’erede Del Vecchio e la famiglia Riffeser Monti. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.