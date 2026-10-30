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Roma e Milano, nuovo test della piazza: attese migliaia di persone, sicurezza rafforzata

Sciopero generale, cortei, mobilitazioni studentesche e manifestazioni pro Palestina. Nella Capitale attese oltre 20mila persone

di Ernesto Ferrante - 30 Ottobre 2026

Roma e Milano si preparano a vivere una delle giornate di mobilitazione più complesse degli ultimi mesi. Lo sciopero generale proclamato dall’Usb farà da catalizzatore a cortei, iniziative studentesche e presidi promossi da movimenti sociali e gruppi pro Palestina, con decine di migliaia di persone attese nelle strade delle due principali città italiane. L’apparato di sicurezza è stato rafforzato in entrambe le metropoli. Prefetture, questure e forze di polizia hanno predisposto dispositivi straordinari per gestire manifestazioni che, oltre all’impatto sulla viabilità, vengono considerate particolarmente delicate sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Roma: osservati speciali Colosseo, Circo Massimo e Termini

Nella Capitale il fulcro della mobilitazione sarà il corteo dell’Unione sindacale di base, in partenza alle 10.30 da piazza dei Cinquecento e diretto verso via dei Fori Imperiali. Le stime parlano di almeno 20mila partecipanti, ma le autorità non escludono numeri ancora più elevati. A rendere particolarmente delicata la gestione della giornata non è soltanto la manifestazione principale. Fin dalle prime ore del mattino sono previsti diversi pre-concentramenti di studenti, collettivi e attivisti pro Palestina in varie zone della città, da piazzale Aldo Moro a piazzale Ostiense, passando per piazza dell’Immacolata e numerosi istituti scolastici. Il dispositivo di sicurezza è stato definito durante un tavolo tecnico coordinato dal questore Roberto Massucci con la partecipazione delle forze dell’ordine, di Ama e Atac. L’obiettivo dichiarato è conciliare il diritto alla protesta con la tutela della sicurezza pubblica.

Le aree sensibili e il monitoraggio di cielo, web e social

Tra i punti più sorvegliati della giornata figurano il Colosseo, il Circo Massimo e la stazione Termini. Le autorità considerano strategici questi luoghi sia per il loro valore simbolico sia per il ruolo centrale nei flussi di manifestanti. A supportare il controllo del territorio saranno gli elicotteri della Polizia di Stato e dei Carabinieri, oltre ai droni in dotazione alla Questura di Roma. Parallelamente, il Centro per la Sicurezza Cibernetica monitorerà piattaforme online e social network per intercettare eventuali criticità o convocazioni improvvise.

Particolare attenzione allo scalo ferroviario di Termini, destinato a essere uno dei principali punti di passaggio dei manifestanti e potenzialmente interessato dagli effetti dello sciopero. Sotto osservazione anche il porto di Civitavecchia, che potrebbe diventare scenario di ulteriori iniziative di protesta. La Questura ha assicurato che la gestione della giornata seguirà un approccio “low profile”, mantenendo però una linea di assoluta fermezza contro eventuali violazioni delle norme o comportamenti violenti.

Milano, timore per nuove azioni di devastazione e saccheggio

Anche a Milano la manifestazione contro il carovita rappresenta un banco di prova significativo per l’ordine pubblico. In piazza sono attesi lavoratori, studenti, sindacati di base, centri sociali e attivisti pro Palestina. I punti di ritrovo saranno due: alle 9.30 in piazza Leonardo da Vinci per studenti e collettivi e alle 10 in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, dove è previsto il concentramento principale dei sindacati di base. Gli organizzatori stimano almeno 10mila partecipanti. L’itinerario dovrebbe portare i diversi spezzoni a convergere nella zona di piazzale Loreto, per poi proseguire verso via Padova e l’area orientale della città. Tra le preoccupazioni delle autorità c’è anche il rischio di tentativi di occupazione di importanti arterie stradali.

L’allarme della Digos: gruppi mobili e richiami via social

A preoccupare gli investigatori non sono soltanto le realtà dell’antagonismo organizzato. L’attenzione si concentra soprattutto su gruppi di giovanissimi senza una chiara appartenenza politica, descritti dagli apparati di sicurezza come particolarmente mobili, imprevedibili e difficili da intercettare. Secondo le informative della Digos, questi gruppi si muoverebbero inizialmente in grandi aggregazioni per poi frammentarsi rapidamente in piccoli nuclei da 20 o 30 persone, capaci di sfruttare le vie laterali per compiere azioni rapide di devastazione e saccheggio. In alcuni casi, sostengono gli investigatori, i partecipanti sarebbero dotati di strumenti idonei allo scasso e utilizzerebbero piattaforme come TikTok, WhatsApp e Telegram per coordinarsi. Un modello operativo definito dagli analisti come “spacca e fuggi”, già osservato in precedenti episodi di disordine urbano e considerato una delle principali minacce per la gestione delle manifestazioni.

Il weekend sotto osservazione

L’attenzione delle forze dell’ordine non si fermerà alla giornata di oggi. Sebbene per domani non siano previste manifestazioni autorizzate, a Milano il weekend sarà segnato dal derby di San Siro e dalle celebrazioni di Halloween. Proprio sui social network stanno circolando messaggi e slogan che evocano una presunta “notte del giudizio”, elemento che ha ulteriormente alzato il livello di allerta delle autorità. Un motivo in più per mantenere alta la vigilanza in una fase in cui il confine tra protesta legittima, tensione sociale e rischio di disordini appare particolarmente sottile.

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