Esteri

Lipsia, auto sulla folla: ci sono vittime e feriti

L'incidente a Grimmaische Strasse nel centro della città

di Redazione L'Identità - 4 Maggio 2026

A Lipsia, in Germania, un auto senza controllo ha investito la folla. Al momento si conterebbero almeno due vittime e venti feriti di cui due gravi. L’incidente si è verificato in Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia.

“Un’auto ha attraversato il centro città” ha dichiarato una portavoce della polizia a Bild. Da parte degli agenti di polizia non sono stati forniti, al momento, ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, un Suv Volkswagen danneggiato con una persona sul tetto è stato visto sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città.

Burkhard Jung, il sindaco della città, ha dichiarato che il conducente dell’auto è stato arrestato. Al momento dell’arresto, il conducente avrebbe mostrato segni di squilibrio psichico, scrive la Bild, aggiungendo che Jung ha dichiarato che non sussiste più alcun pericolo.