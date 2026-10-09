Ambiente

L’ombra dell’area a freddo sul futuro dell’ex Ilva

di Giorgio Brescia - 9 Ottobre 2026

L’arrivo nel porto di Taranto della motonave liberiana 23 Nisan carica di circa trentamila tonnellate di bramme provenienti dal complesso algerino di Tosyalı Algérie e destinate allo stabilimento ex Ilva, riporta in primo piano le laceranti contraddizioni del polo siderurgico ionico.

La denuncia

A denunciare l’operazione, Luciano Manna, fondatore del canale d’inchiesta VeraLeaks. Manna individua nello sbarco navale l’ennesimo tassello di una filiera produttiva attiva senza sosta.

I semilavorati esteri scaricati al quinto sporgente sono infatti destinati ad alimentare le lavorazioni dell’area a freddo della fabbrica tarantina. Ciò, per poi essere trasformati in coils e smistati verso gli insediamenti industriali di Ravenna e Genova.

La produzione che non si ferma

Questo episodio assume, nella denuncia, una valenza fortemente emblematica nel complesso panorama della crisi industriale pugliese.

Il dibattito politico e le trattative istituzionali concentrano costantemente l’attenzione sulle sorti dell’area a caldo e sull’eventuale spegnimento degli altiforni. La rotta commerciale marittima, però, dimostra come lo stabilimento ionico mantenga intatta la propria capacità produttiva. E faccia leva sul continuo flusso di materia prima dall’estero.

L’arrivo della nave svela per Manna la persistenza di un modello industriale preciso. Si prosegue nelle lavorazioni a freddo scindendosi dalle sorti dell’area a caldo, ma mantenendo del tutto inalterato l’impatto ambientale sul territorio.

Per l’attivista, la continuità di questo ciclo apre interrogativi inderogabili sulla tutela della salute pubblica e sulla protezione delle falde acquifere. Preannunciata, quindi, un’imminente denuncia alla Procura di Taranto per sollecitare il fermo cautelare degli impianti.

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