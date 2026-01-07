Attualità

Boom Lotteria Italia: dove controllare i biglietti vincenti

Fa rumore il caso del biglietto milionario venduto in un piccolo paese della Sardegna

di Dave Hill Cirio - 7 Gennaio 2026

Stefano De Martino durante il programma televisivo della Rai, Affari Tuoi speciale Lotteria Italia

La Lotteria Italia 2025-2026 chiude con numeri in forte crescita rispetto all’anno precedente: premi milionari, ecco dove controllare i biglietti vincenti. I tagliandi venduti, oltre 9,6 milioni, circa un milione in più rispetto all’edizione 2024-2025, pari a un aumento di circa l’11%.

La maggiore partecipazione ha portato a una raccolta complessiva stimata di oltre 48 milioni di euro, confermando la Lotteria Italia come uno degli appuntamenti più redditizi e seguiti del gioco pubblico regolato. L’estrazione finale del 6 gennaio 2026 ha distribuito premi milionari in diverse aree del Paese, dalle grandi città ai piccoli comuni, attirando attenzione mediatica e interesse diffuso.

Dove sono stati venduti i principali biglietti vincenti e di che importo

Cinque, i premi di prima categoria distribuiti in modo geograficamente vario. Il primo premio da 5 milioni di euro a un biglietto venduto a Roma. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro, a Ciampino, sempre nel Lazio. Il terzo premio da 2 milioni di euro, entrato a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia.

Il quarto premio da 1,5 milioni di euro ha fatto notizia perché venduto a Jerzu, piccolo centro dell’Ogliastra in Sardegna. Il quinto premio da 1 milione di euro è stato infine acquistato ad Albano Laziale. La distribuzione dei premi ha confermato una caratteristica storica della Lotteria Italia. La fortuna non si concentra solo nelle grandi città, ma raggiunge anche realtà locali molto piccole.

Quanti sono stati in totale i biglietti vincenti

Nel complesso, l’edizione 2025-2026 ha assegnato 306 biglietti vincenti. Oltre ai cinque premi principali, sono stati distribuiti numerosi premi di seconda, terza e quarta categoria, con importi che vanno dai 20 mila ai 100 mila euro. Il valore totale dei premi assegnati supera i 22,6 milioni di euro, una cifra coerente con l’aumento delle vendite e con il rafforzamento del montepremi rispetto alle edizioni precedenti.

Jerzu, il caso simbolo: una grande vincita in un piccolo paese

Il biglietto da 1,5 milioni di euro venduto a Jerzu è diventato uno dei simboli di questa edizione. Jerzu è un comune di poche migliaia di abitanti, noto soprattutto per la produzione vinicola e per la sua dimensione territoriale contenuta. Proprio per questo la vincita ha colpito l’opinione pubblica, dimostrando come la Lotteria Italia possa trasformare in protagonista anche un piccolo centro lontano dai grandi flussi urbani.

È uno degli esempi che alimentano il racconto popolare della lotteria come gioco “nazionale” nel senso più ampio del termine.

Dove verificare tutte le estrazioni ufficiali

Tutti i possessori di un biglietto possono verificare se il proprio tagliando è vincente consultando i canali ufficiali della Lotteria Italia e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che pubblicano l’elenco completo dei biglietti estratti per ciascuna categoria di premio. La verifica avviene inserendo serie e numero del biglietto nei servizi dedicati o consultando i bollettini ufficiali delle estrazioni.

I premi devono essere riscossi entro i termini stabiliti dal regolamento, trascorsi i quali il diritto alla vincita decade.

Incasso e vantaggi per lo Stato

L’aumento delle vendite ha prodotto un beneficio diretto per lo Stato. A fronte di una raccolta di oltre 48 milioni di euro, una parte significativa è destinata al pagamento dei premi, mentre la quota restante confluisce nelle entrate erariali legate al gioco pubblico regolato.

Queste risorse contribuiscono al bilancio pubblico e al finanziamento delle attività di controllo e regolazione del settore, oltre a sostenere iniziative di prevenzione del gioco patologico. Il risultato economico dell’edizione 2025-2026 conferma il ruolo della Lotteria Italia come strumento di raccolta trasparente e controllata, con ricadute fiscali positive.

Una tradizione che continua a funzionare

Il successo della Lotteria Italia si fonda su una combinazione di tradizione, visibilità televisiva e distribuzione capillare dei premi. L’edizione 2025-2026, con il suo aumento di vendite, i premi milionari e storie come quella di Jerzu, dimostra che il format continua a intercettare l’interesse degli italiani, mantenendo un forte valore simbolico oltre che economico.