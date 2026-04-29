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Champions calcio show: Psg – Bayern finisce 5 a 4

Nove gol, uno ogni 8 minuti, ribaltamenti continui e una qualità tecnica fuori dal comune

di Giorgio Brescia - 29 Aprile 2026

Tecnica pura al Parco dei Principi: Psg – Bayern 5-4, uno show da leggenda. Se la ricerca era quella del “calcio totale”, la semifinale di andata tra Psg e Bayern Monaco ne è stata l’incarnazione perfetta.

Champions calcio show

Nove gol, uno ogni 8 minuti, ribaltamenti continui e una qualità tecnica fuori dal comune. Momenti che hanno trasformato il prato di Parigi in un ring dove nessuno ha voluto gettare la spugna.

Il finale recita 5-4 per i parigini, ma la qualificazione resta un rebus che solo l’Allianz Arena potrà risolvere.

Primo tempo: botta e risposta senza sosta

La gara si accende subito. Al 17′, il Bayern passa in vantaggio grazie a un rigore trasformato dal solito Harry Kane, glaciale nel battere Safonov. La reazione del Psg è però furibonda e porta la firma di Khvicha Kvaratskhelia, che al 24′ pareggia con una delle sue classiche azioni personali concluse con un destro chirurgico.

Il sorpasso arriva al 33′ con un colpo di testa di João Neves su sviluppi di corner, ma i bavaresi non arretrano. Al 41′ Michael Olise si inventa un gol d’autore per il 2-2.

Proprio prima dell’intervallo, un fallo di mano di Davies regala un penalty al PSG: Ousmane Dembélé non sbaglia e manda i suoi negli spogliatoi sul 3-2.

Secondo tempo: il blackout bavarese e la rimonta d’orgoglio

L’inizio della ripresa sembra condannare il Bayern. Tra il 56′ e il 58′, il Psg scappa via con una ferocia agonistica impressionante

Kvaratskhelia sigla la sua doppietta personale (e il 100° gol in carriera) su assist di Hakimi.

Dembélé imita il compagno due minuti dopo, portando il risultato su un incredibile 5-2.

Con il match che sembrava chiuso, il Dna del Bayern Monaco emerge prepotentemente. Al 65′ Upamecano accorcia di testa su punizione di Kimmich, e al 68′ Luis Díaz firma il definitivo 5-4 dopo una splendida combinazione con Kane. Nel finale, il giovane talento Mayulu colpisce una traversa che nega al PSG il sesto gol, lasciando tutto aperto per il ritorno.

Le parole dei protagonisti

Luis Enrique, tecnico del Psg, ha commentato con onestà la giostra di emozioni: “Siamo felici, credo meritassimo di vincere, ma avremmo meritato anche il pareggio o persino di perdere, perché questa partita è stata incredibile. Non ho mai visto un ritmo simile prima d’ora”.

Dal fronte tedesco, il difensore Jonathan Tah lancia la sfida per il match di Monaco: “Anche se abbiamo perso, abbiamo mostrato che tipo di squadra siamo. Sappiamo di poter vincere con due gol di scarto in casa. Daremo tutto per raggiungere la finale”.