Attualità

Luana D’Orazio: perché la Procura riapre il caso

A cinque anni dalla tragedia, nuovi interrogativi

di Angelo Vitale - 11 Maggio 2026

I mezzi di occorso all'esterno della azienda tessile dove lavorava Luana, l'operaia di 22 anni, morta dopo essere finita dentro l'ingranaggio dell'orditoio, la macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto

A cinque anni dalla tragedia che ha sconvolto l’Italia, il fascicolo sul caso della morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni risucchiata da un orditoio a Montemurlo, torna sulla scrivania degli inquirenti. La Procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini: l’obiettivo è verificare se esistano ulteriori responsabilità oltre a quelle già accertate nei primi gradi di giudizio.

Le “ombre” sull’orditoio: cosa cercano i periti

Le condanne già emesse avevano confermato la manomissione dei sistemi di sicurezza per velocizzare la produzione. Ora, i nuovi accertamenti puntano su dettagli tecnici finora rimasti in secondo piano.

In primo piano la manutenzione e i subappalti.Si indaga sulla filiera delle manutenzioni del macchinario. C’erano difetti strutturali ignorati dai fornitori o dai tecnici esterni?

La perizia tecnica bis. La Procura ha disposto nuovi rilievi sull’orditoio “gemello” e su quello dell’incidente, per capire se la modifica ai dispositivi di protezione fosse una prassi nota a un cerchio più ampio di soggetti.

Oltre il patteggiamento: la sete di giustizia per la giovane morta sul lavoro

La riapertura del caso arriva dopo che i legali della famiglia e le parti civili hanno continuato a scavare nelle pieghe della sicurezza aziendale.

Le condanne precedenti, acclarate. Il titolare dell’azienda e il marito (responsabile della sicurezza) avevano già patteggiato pene con la condizionale, una decisione che aveva sollevato non poche polemiche nell’opinione pubblica.

Le nuove testimonianze pongono nuovi interriogativi. Pare che elementi emersi da altre audizioni abbiano spinto i magistrati a non considerare il caso chiuso, ipotizzando profili di responsabilità per omesso controllo o concorso in omicidio colposo per altre figure legate alla catena produttiva.

Un simbolo della lotta per la sicurezza sul lavoro

Il nome di Luana D’Orazio è diventato il simbolo nazionale della battaglia contro le “morti bianche”. Questa riapertura non è solo un atto burocratico, ma un segnale politico e sociale.

Tolleranza zero

La magistratura vuole dimostrare che sulla sicurezza non si può patteggiare per sempre se emergono nuovi profili di colpa.

L’eco mediatica

La notizia sta già rimbalzando sui social, riaccendendo il dibattito sulla precarietà e sul sacrificio della vita umana sull’altare del profitto industriale.