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Madrid accoglie Leone XIV: un milione e mezzo di fedeli attesi per domani

di Paolo Stefani - 6 Giugno 2026

Madrid è già entrata nel clima della storica visita di Leone XIV, atteso da domani nella capitale spagnola per il suo primo viaggio apostolico in Europa. La città si presenta blindata e vestita a festa: lungo il Paseo de la Castellana sono già comparse le transenne, il traffico è stato deviato e piazze, aiuole e viali attraversati dalla papamobile sono stati decorati con oltre 100mila fiori bianchi e gialli, i colori del Vaticano. Ovunque sventolano bandierine con il motto della visita, “Alzad la mirada” – “Alzate lo sguardo”.

Secondo le autorità, saranno circa un milione e mezzo i pellegrini che raggiungeranno Madrid nei prossimi giorni per assistere agli eventi pubblici del Pontefice. La capitale spagnola è già animata da gruppi di giovani provenienti da tutta Europa, riconoscibili dagli zaini, dai cappellini e dalle bandiere delle diocesi. Migliaia di volontari sono stati mobilitati per l’accoglienza dei fedeli nelle parrocchie, nelle scuole cattoliche e nei centri sportivi della città.

Il Papa Leone a Madrid e le polemiche su Sanchez

Il viaggio del Papa si svolge però in un clima politico particolarmente delicato. Il premier Pedro Sanchez, travolto dalle polemiche legate a una presunta rete interna al Psoe impegnata a ostacolare indagini giudiziarie su esponenti socialisti e persone vicine al governo, spera che la visita di Leone XIV possa riportare attenzione sui temi della pace, della giustizia sociale e dell’inclusione. Il presidente del governo accompagnerà il Pontefice in sei appuntamenti ufficiali nel tentativo di mostrare unità istituzionale in un momento di forte pressione politica.

Leone XIV toccherà Madrid, Barcellona, Gran Canaria e Tenerife fino al 12 del mese, affrontando questioni centrali per il suo pontificato: il disarmo, il dialogo contro le polarizzazioni, l’accoglienza dei migranti e la tutela dei più vulnerabili. Temi particolarmente sensibili in una Spagna attraversata da tensioni politiche e sociali.

Intanto il Vaticano ha confermato che durante la visita il Papa incontrerà anche alcune vittime di abusi da parte di membri del clero. Lo ha annunciato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, spiegando che l’incontro è stato organizzato dalla Chiesa spagnola e si svolgerà nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Per garantire la sicurezza dell’evento, Madrid sarà sorvegliata da oltre 11mila agenti, supportati da droni ed elicotteri. Domani sera il Papa attraverserà la città in papamobile fino a Plaza de Lima, accanto al Santiago Bernabeu, dove sono attesi circa 400mila giovani per una grande veglia.