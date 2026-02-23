Attualità

Malaria di ritorno dall’Africa, bambina grave in ospedale

La ragazzina trasferita dal Padovano, cosa è successo

di Maria Graziosi - 23 Febbraio 2026

Una bambina di dodici anni è ricoverata a Venezia: la diagnosi è quella della malaria. La piccola, dodici anni, era da poco rientrata in Italia dopo un viaggio in Africa con la famiglia che vive nella città di Chioggia, in provincia di Padova. Al rientro ha presentato alcuni sintomi che hanno inquietato i familiari. A causa della febbre alta, i genitori l’hanno portata immediatamente in pronto soccorso. I medici dell’ospedale civile della Madonna della Navicelle hanno fin da subito disposto il trasferimento.

Affetta da malaria, come sta la bambina

Le condizioni della bambina a cui i medici hanno diagnosticato un caso di malaria sono serie. Ma le cure sono già iniziate. Saranno le prossime ore a stabilire il quadro clinico, a confermare eventualmente la diagnosi, a svelare ai sanitari (e soprattutto ai parenti che vivono attimi di paura e comprensibile apprensione) se la ragazzina risponde alle cure. I primi segnali, come riporta La Nuova Venezia, sembrerebbero incoraggianti. Ma, per il momento, la 12enne rimane ricoverata in terapia intensiva.

La malattia, cosa c’è da sapere

La malaria, la patologia che avrebbe contratto la bambina, è causata da un virus che “viaggia” attraverso le zanzare. Anzi, una zanzara in particolare: la zanzara anofele. Si tratta di una malattia che, nonostante abbia per anni infestato vaste aree del nostro Paese, si riteneva almeno da noi sconfitta. Ci sono, però, numerosi casi legati proprio ai ritorni in Italia. Negli ultimi anni se ne sarebbero contati poco più di 600 l’anno, prettamente legati proprio a immigrati di rientro da viaggi nelle zone in cui il virus è presente. Il 16% dei pazienti, invece, riguarderebbe cittadini di nazionalità italiana.