Ambiente

Alluvione a Istanbul, piogge torrenziali e allagamenti paralizzano la città

L'indicazione delle autorità alla cittadinanza è quella di restare nelle proprie abitazioni e uscire esclusivamente per necessità urgenti, evitando soprattutto sottopassi, strade allagate e aree particolarmente vulnerabili

di Lino Sasso - 14 Ottobre 2026

Istanbul è alle prese con una violenta ondata di maltempo, un’alluvione che ha provocato allagamenti diffusi. Le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla città turca hanno trasformato strade e sottopassi in veri e propri fiumi, costringendo le autorità ad adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza della popolazione. La situazione più critica riguarda la viabilità. Numerose automobili sono rimaste bloccate dall’acqua e il traffico è completamente congestionato. Gli allagamenti hanno interessato anche abitazioni, attività commerciali e locali situati ai piani inferiori degli edifici. Di fronte all’emergenza, l’ufficio del governatore di Istanbul ha disposto la chiusura delle scuole e invitato i cittadini a limitare il più possibile gli spostamenti. Il provvedimento riguarda anche alcune categorie di dipendenti pubblici. Una decisione adottata per ridurre gli spostamenti e contenere i rischi legati alle condizioni meteorologiche particolarmente difficili.

Si valuta l’evoluzione dell’emergenza

Particolare attenzione viene riservata agli edifici situati nelle zone maggiormente esposte agli allagamenti. Le autorità hanno infatti raccomandato a chi vive in appartamenti seminterrati di trascorrere la notte in un luogo più sicuro, per evitare i pericoli derivanti da un eventuale ulteriore innalzamento del livello dell’acqua. L’indicazione delle autorità alla cittadinanza è quella di restare nelle proprie abitazioni e uscire esclusivamente per necessità urgenti, evitando soprattutto sottopassi, strade allagate e aree particolarmente vulnerabili.

Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione dell’emergenza. Per ora l’ondata di maltempo ha messo a dura prova Istanbul, dove le misure necessarie a contenere i danni dell’alluvione stanno avendo comunque conseguenze sula regolare vita della città.