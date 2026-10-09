Trump difende la fucilazione di Hasan: “È un maniaco, se lo merita”

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Polemiche per la decisione di trasmetterla in diretta streaming

di Askanews - 9 Ottobre 2026

Washington, 9 ott. (askanews) – Donald Trump difende la condanna a morte di Nidal Hasan, l’ex maggiore dell’esercito americano che nel 2009 uccise 13 persone nella base militare di Fort Hood, in Texas. Il presidente lo definisce un “pazzo” e sostiene che meriti la fucilazione prevista per il 3 dicembre. Intanto crescono le polemiche sulla decisione del Pentagono di trasmettere l’esecuzione in diretta streaming. L’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani avverte che la trasmissione violerebbe il divieto assoluto di tortura. Critiche arrivano anche da esponenti repubblicani e democratici. Il senatore repubblicano Thom Tillis, pur favorevole all’esecuzione, ha definito lo streaming “oltre ogni limite del disgustoso”, paragonando le esecuzioni pubbliche a quelle praticate in Iran e Afghanistan. Se eseguita, sarà la prima fucilazione militare americana dal 1945.

“Oggi si può fare praticamente qualsiasi cosa e non succede niente – afferma Trump – Ma noi stiamo cambiando le cose, lo vedete. Infatti stiamo condannando a morte un uomo che ha ucciso 14 soldati un paio di anni fa. Pena di morte mediante fucilazione, e se la merita. Ha ucciso e ferito moltissime persone. Un pazzo”.