Meteo

Maltempo sull’Italia, colpito il centro-nord: allerta arancione in Toscana

di Emily Gabrielli - 6 Maggio 2026

Nuova fase di maltempo sull’Italia, con piogge intense, temporali e fenomeni localmente violenti attesi su gran parte del Centro-Nord. La Protezione Civile ha diffuso per mercoledì 6 maggio un bollettino di allerta che segnala criticità diffuse, in particolare sulle regioni settentrionali e su alcune aree del Centro.

Maltempo sull’Italia: le zone colpite

L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità, raffiche di vento sostenute, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le condizioni meteo restano quindi instabili e potenzialmente pericolose, soprattutto nelle aree già soggette a rischio idrogeologico.

In Toscana è stata diramata un’allerta arancione per rischio idrogeologico su due settori del nord-ovest della regione, mentre un livello di allerta gialla riguarda diverse aree di Lombardia, Piemonte e Liguria, oltre all’intero territorio di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Si tratta di una criticità ordinaria ma diffusa, che richiede attenzione soprattutto nelle zone collinari e montane, più esposte a frane e smottamenti.

Particolare attenzione è rivolta a Milano, dove il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha attivato un’allerta gialla per temporali a partire dalle ore 9 di oggi fino alle 6 di giovedì 7 maggio. Nello stesso arco temporale è prevista anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico, con possibili criticità legate all’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e a eventuali allagamenti urbani.

Le allerte riguardano numerosi bacini e aree territoriali, tra pianure, zone costiere e settori appenninici. In Emilia-Romagna, ad esempio, sono coinvolte sia le aree di pianura che quelle montane e collinari, mentre in Liguria e Toscana l’attenzione è rivolta anche ai bacini costieri, più vulnerabili in caso di piogge intense concentrate in brevi periodi.

Il quadro meteorologico resta in evoluzione e le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti prudenti, soprattutto negli spostamenti e nelle zone più esposte al rischio.