Attualità

Senza zuccheri aggiunti – Il diritto di essere antipatici

di Nicola Santini - 10 Novembre 2026

Vorrei conoscere il nome del cretino che ha stabilito che dobbiamo risultare simpatici a tutti. Mi piacerebbe incontrarlo, possibilmente per rovinargli la giornata. Rivendico il diritto di essere antipatico, specialmente con chi considera la mia pazienza un servizio pubblico.

Detesto quelli che ti sequestrano per raccontarti successi dei quali nessuno si è accorto, ti infliggono la cronaca delle proprie vacanze e poi si offendono se guardi l’orologio. Peggio ancora quelli che scambiano la buona educazione per una promessa di amicizia. Rispondi cortesemente a un messaggio e si installano nella tua vita con la familiarità di un cognato disoccupato.

Se mantieni le distanze sei arrogante, se declini un invito sei snob, se interrompi un monologo sei maleducato. Ho conosciuto individui talmente noiosi che persino il loro silenzio risultava prolisso. Eppure pretendevano entusiasmo, confidenza e magari un altro aperitivo. Il galateo prescrive di salutare, mica di fingere ammirazione davanti a un imbecille.

Alla mia età considero già un atto di generosità evitare di dire a certa gente quello che penso. Preferisco chi mi detesta apertamente a chi mi abbraccia mentre cerca qualcuno con cui sparlare di me. Quanto a coloro che mi trovano insopportabile, li incoraggio a coltivare questo sentimento. Magari con una certa assiduità, possibilmente a parecchi chilometri di distanza. Sarebbe la prima volta che la loro opinione mi procura un autentico piacere.