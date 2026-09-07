Esteri

Maria Bartiromo, la prima reporter a trasmettere in diretta da Wall Street, non lavora più per il canale conservatore

La difesa della giornalista italo-americana nega però il licenziamento

di Cinzia Rolli - 7 Settembre 2026

Maria Bartiromo non fa più parte di Fox News Media. La clamorosa indiscrezione, rimbalzata direttamente dagli Stati Uniti, è stata confermata da una nota ufficiale del network guidato da Rupert Murdoch che ha interrotto con effetto immediato un legame professionale durato oltre 12 anni.

L’ultima puntata del suo celebre show quotidiano, Mornings with Maria, è andata in onda nella mattinata di giovedì 3 settembre, segnando la fine improvvisa di un’era per la televisione conservatrice americana.

Nota per essere una delle voci più influenti del giornalismo finanziario tradizionalista, la Bartiromo ha costruito negli anni un rapporto di profonda fiducia e vicinanza con Donald Trump.

La sua inattesa uscita dal network ha immediatamente scatenato un’ondata di speculazioni nei circoli politici statunitensi, dove in molti considerano il divorzio da Fox come il preludio a un salto definitivo nella politica attiva.

I vertici di Fox News avevano tassativamente vietato ai propri conduttori di dare risalto ad alcune teorie complottiste sollevate da Donald Trump riguardo alle elezioni del 2020 e alla Cina. La giornalista, contrariata dalla direttiva, avrebbe girato lo screenshot del messaggio interno direttamente allo staff del Presidente per giustificare la mancata copertura televisiva. Una volta scoperta la fuga di notizie, i manager del network avrebbero considerato il gesto una violazione insanabile del contratto di lavoro.

Per la reporter si ipotizza già un imminente ingresso ufficiale all’interno dell’organico della Casa Bianca con un ruolo di primo piano nella comunicazione strategica presidenziale.

Cittadinanza italiana e crollo di ascolti: cosa c’è dietro l’addio

Proprio di recente, il Consiglio dei ministri italiano ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana per meriti speciali, riconoscendola formalmente come una figura chiave nei rapporti culturali ed economici tra Roma e Washington.

Ed il Presidente americano si è schierato apertamente al fianco di Maria Bartiromo, prevedendo pesanti ripercussioni per l’emittente. Con un post su Truth Social, Trump ha elogiato la giornalista definendola “una professionista totale e una vera guerriera”.

C’è da dire che dall’inizio del 2026 il programma Mornings With Maria ha subìto il sorpasso del rivale Squawk Box di CNBC, che nel secondo trimestre ha registrato una media di 140.000 spettatori contro i 123.000 della Bartiromo.

Questo calo di popolarità commerciale ha causato un vero e proprio crollo delle entrate pubblicitarie. Secondo i dati iSpot, i ricavi per i programmi della Bartiromo su Fox Business Network sono passati dagli 8,9 milioni di dollari del 2022 ai soli 3,7 milioni del 2025 (un crollo di quasi il 58%). Anche il suo appuntamento domenicale Sunday Morning Futures ha registrato una contrazione del 22%, scendendo a 6,1 milioni.

La difesa di Maria Bartiromo respinge fermamente le accuse di licenziamento, aprendo di fatto un durissimo scontro legale e contrattuale con l’emittente. Bryan Freedman, noto avvocato di Los Angeles che assiste la giornalista, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per smontare la ricostruzione del licenziamento immediato diffusa nelle ore precedenti.

Bartiromo si difende: “Non sono stata licenziata”

Il legale ha definito “irresponsabili” le notizie sulla fine del rapporto di lavoro, sostenendo che formalmente la conduttrice sia ancora legata al network: “I resoconti pubblicati in cui si afferma che Maria Bartiromo sia stata licenziata, o che non sia più una dipendente di Fox, sono assolutamente e inequivocabilmente falsi. Maria Bartiromo rimane a tutti gli effetti una dipendente di Fox.”

Freedman ha poi lanciato un avvertimento ai vertici dell’azienda e ai media, preannunciando una dura battaglia in tribunale: “Non fatevi illusioni, abbiamo le prove scritte e i testimoni, e tutto questo verrà alla luce nelle sedi opportune. Chiunque parli di licenziamento o sostenga le incredibili ricostruzioni dietro a questa finzione dimostra una totale e assoluta noncuranza per la verità”.

Il legale ha concluso il suo intervento difendendo la professionalità della Bartiromo, definendola “una delle giornaliste più dedite al lavoro in tutta la sua pluripremiata carriera”, e ricordando il successo dei suoi tre storici programmi televisivi.

Il caso Bartiromo è la prova di quanto sia diventato sottile il confine tra giornalismo d’opinione e attivismo politico negli Stati Uniti.

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