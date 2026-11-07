Sport

Tragedia a Scandicci, muore pilota di rally

Incidente durante la gara cronometrata, perde la vita il 50enne Andrea Bartarelli

di Maria Graziosi - 7 Novembre 2026

Tragedia a Scandicci, muore il pilota di rally Andrea Bartarelli. È accaduto durante la gara, a seguito di un incidente che si è verificato a Pulica, nel comune di Monspertoli in provincia di Firenze e città di origine dello stesso sportivo. La gara, subito dopo i fatti, è stata prima interrotta e quindi annullata. Dalle prime ricostruzioni, la vettura a bordo della quale stava gareggiando insieme al navigatore Massimo Bazzani è uscita di strada finendo in una scarpata a circa due chilometri e mezzo dalla partenza.

Tragedia a Scandicci, muore pilota di rally

Dopo l’impatto a bordo della Citroen C3 su cui stava correndo, Andrea Bartarelli, 50 anni, è deceduto. Bazzani, invece, è rimasto ferito. L’uscita di strada della vettura è stata subito segnalata dai commissari di gara, i soccorsi sono immediatamente intervenuti ma per il pilota, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Per il navigatore, invece, le conseguenze sarebbero state diverse: non avrebbe mai perso conoscenza pur avendo riportato diverse fratture. La prova è stata sospesa e la gara successivamente annullata.

Motorsport in lutto

La gara di Scandicci rappresenta una prova nazionale, tra le ultime del calendario di gare italiane. Erano previste due semitappe, la prima si sarebbe dovuta svolgere nel pomeriggio di oggi. L’altra, invece, avrebbe dovuto aver luogo nella giornata di domani.

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