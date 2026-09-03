Attualità

Mauro Marin (GF) indagato per violenza sessuale

L'ex vincitore del reality nuovamente coinvolto in scabrose inchieste giudiziarie

di Elizabeth Costello - 3 Settembre 2026

Per il pubblico televisivo Mauro Marin è stato il trionfatore dell’edizione 2010 del Grande Fratello, il personaggio eccentrico e irriverente capace di sbaragliare gli avversari nel reality di Canale 5. Per la Procura di Treviso, invece, il quarantaseienne imprenditore di Castelfranco Veneto è oggi un indagato a piede libero con l’accusa gravissima di violenza sessuale aggravata e minaccia a mano armata.

Marin indagato

La vicenda risale allo scorso 7 maggio, quando una ventinovenne di nazionalità romena si è recata nell’abitazione del veneto. Secondo la denuncia della giovane, Marin l’avrebbe minacciata con un coltello da cucina di trenta centimetri, le avrebbe legato le mani con la cintura di un accappatoio e l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale completo, prima di obbligarla a lavarsi nel tentativo di cancellare le tracce biologiche.

La vittima è tuttavia riuscita a girare di nascosto un breve video col telefono in cui l’ex gieffino ammette il rapporto occasionale pur negando la costrizione fisica, prima di essere cacciata di casa in preda a un raptus d’ira.

L’inchiesta

L’inchiesta entra ora nella fase cruciale: il prossimo 23 settembre il giudice per le indagini preliminari Gianluigi Zulian ascolterà la ventinovenne in incidente probatorio protetto per cristallizzare la testimonianza come prova per il futuro dibattimento.

Per l’ex volto del GF non si tratta del primo scontro con la giustizia. Il quadro penale dell’imprenditore registra già una condanna a venti giorni di carcere inflitta dal Tribunale di Sulmona per le percosse ai danni dell’ex compagna — refertata con un trauma toracico — e un secondo processo pendente per fatti analoghi.

L’epilogo penale dell’ultimo caso stabilirà le responsabilità di una parabola umana precipitata in un vortice di inchieste.