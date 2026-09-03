Politica

Meloni al Quirinale: l’Opa di Vannacci sul centrodestra

L’apparente incoronazione di Giorgia Meloni al Quirinale, pronunciata da Roberto Vannacci negli studi di È sempre Cartabianca, non è un complimento disinteressato

di Daniel Walker - 3 Settembre 2026

Roberto Vannacci risponde al Financial Times sui suoi canali social

“Meloni al Quirinale? La voterei”: Vannacci prova a sparigliare le carte in diretta tv su Retequattro e continua a rubare la scena alla maggioranza.

La mossa del generale

L’apparente incoronazione di Giorgia Meloni al Quirinale, pronunciata da Roberto Vannacci negli studi di È sempre Cartabianca, non è un complimento disinteressato. È la mossa tattica di un leader che prova ad accreditarsi come l’unico vero interlocutore imprescindibile per la tenuta del centrodestra.

I numeri d’inizio settembre parlano chiaro e fotografano la reale strategia del generale. Dopo l’addio alla Lega e il lancio del suo movimento Futuro Nazionale, la sua formazione viene accreditata nei sondaggi oltre l’8%, superando Forza Italia e staccando nettamente il Carroccio.

Il suo peso politico (finora, nei sondaggi)

Un peso politico che rischia di rendere la maggioranza d’impatto impotente in qualsiasi futuro confronto elettorale o riforma sistemica senza il suo apporto. Apre alla Meloni sul Colle per posizionarsi come forza di governo legittima e responsabile.

Ponendo al contempo una clausola chiara — una “necessaria correzione di rotta” sul programma — il generale manda un messaggio dritto ai vertici di FdI. Futuro Nazionale non è una scheggia impazzita di protesta, ma un potenziale alleato di peso pronto a trattare da pari a pari sui dossier decisivi, dall’Europa alla legge elettorale.

La mossa mediatica punta a spezzare l’isolamento in cui la maggioranza cercava di relegarlo. Mostrandosi possibilista sul nome della presidente del Consiglio per la massima carica dello Stato, Vannacci sdogana il suo ruolo di kingmaker delle istituzioni e costringe l’esecutivo a fare i conti con l’Opa politica lanciata sulla destra italiana.