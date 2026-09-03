Cronaca

Carota giocattolo con amianto, oltre 30mila pezzi ritirati

Allerta massima su un giocattolo per l’infanzia che contiene amianto nella sabbia interna.

di Gianluca Pascutti - 3 Settembre 2026

Una carota giocattolo elastica venduta in tutta Europa è stata classificata a rischio serio per la presenza di amianto nella sabbia interna. Il prodotto, destinato ai bambini piccoli, è stato oggetto di un richiamo massiccio che riguarda oltre 30.000 pezzi già immessi sul mercato. Il caso interessa da vicino anche l’Italia, dove il giocattolo può essere arrivato tramite marketplace online e canali di vendita al dettaglio.

Il giocattolo incriminato

La carota giocattolo è lunga circa 17 centimetri, di colore arancione, con struttura morbida e deformabile. È riempita con sabbia e commercializzata con il marchio Trendhaus, modello 967176, lotto 2025 = CH33287, codice EAN 4032722967176. Si tratta di un classico oggetto antistress e da manipolazione, pensato per l’uso da parte dei bambini in contesti domestici e scolastici. Il problema nasce dal contenuto interno. La sabbia utilizzata per riempire la carota giocattolo è risultata contaminata da tremolite, una forma di amianto considerata pericolosa se inalata. Il rischio aumenta in caso di rottura dell’involucro, con fuoriuscita del materiale e possibile dispersione di fibre nell’aria.

Perché l’amianto in un giocattolo è un rischio serio

L’amianto è una sostanza cancerogena, vietata da anni nei prodotti di consumo. Le fibre, se respirate, possono provocare danni gravi all’apparato respiratorio e patologie a lungo termine. Per questo motivo, la presenza di amianto in un giocattolo per bambini viene classificata come rischio serio. Nel caso della carota giocattolo elastica, il contatto esterno con la plastica non è il punto critico. Il pericolo reale nasce quando il guscio si rompe e la sabbia contaminata viene liberata in ambienti chiusi, come case, asili, scuole dell’infanzia e ludoteche.

Dove può essere finita la carota giocattolo con amianto

Il prodotto è stato distribuito in diversi Paesi europei e può essere presente anche in Italia. La carota giocattolo potrebbe trovarsi in abitazioni private, spazi educativi, centri gioco e strutture per l’infanzia. Chi riconosce il giocattolo dovrebbe sospendere subito l’uso, evitando di aprire, tagliare o forare l’involucro. In caso di rottura e fuoriuscita di sabbia, è importante non spazzare e non usare aspirapolvere. La dispersione di polvere può aumentare il contatto con le fibre di amianto. La prima azione consigliata è allontanare i bambini dalla stanza e rivolgersi ai servizi sanitari locali per indicazioni sulla gestione del materiale.

Sicurezza dei giocattoli e attenzione alle allerte

La vicenda della carota giocattolo con amianto conferma quanto sia fondamentale controllare con cura i giocattoli destinati ai bambini. Le allerte di sicurezza non sono semplici avvisi burocratici, ma strumenti concreti per prevenire esposizioni a sostanze pericolose. Verificare i prodotti presenti in casa e nelle strutture educative è oggi una parte essenziale della tutela della salute dei più piccoli.

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