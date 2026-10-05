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Medvedev squalificato a Pechino. Djokovic in finale

Il supervisor e l'arbitro hanno decretato il provvedimento nei confronti del russo senza alcuna esitazione

di Giorgio Brescia - 5 Ottobre 2026

Pechino: Medvedev squalificato per una pallata a uno spettatore, Djokovic vola in finale.

Colpo di scena a Pechino

Finisce nel modo più inaspettato e caotico la semifinale dell’Atp 500 di Pechino, China Open. Novak Djokovic approda alla sua 146esima finale in carriera nel circuito ATP grazie alla squalifica comminata a Daniil Medvedev sul punteggio di 7-5, 5-3 in favore del serbo.

Che cosa è successo?

Nel corso del secondo set, mentre Djokovic era a un passo dal chiudere l’incontro sul proprio servizio, Medvedev ha scagliato una pallina fuori dal gioco per stizza o disattenzione dopo uno scambio.

La pallina scagliata dal tennista russo ha colpito accidentalmente uno spettatore seduto nelle prime file del Diamond Court, centrando l’uomo in un occhio.

Il provvedimento del giudice di sedia

Lo spettatore è rimasto dolorante a terra per diversi minuti. Applicato alla lettera il regolamento Atp sulle condotte antisportive. Punisce infatti severamente i lanci di palline o racchette che colpiscano giudici di linea, raccattapalle o pubblico. Il supervisor e l’arbitro hanno decretato la squalifica immediata del russo.

Djokovic imbattuto a Pechino: sfiderà De Minaur per il titolo

Il verdetto d’ufficio certifica l’accesso all’atto conclusivo di Novak Djokovic, che sul cemento della capitale cinese allunga uno straordinario record di imbattibilità. Sue, 32 vittorie: nessuna sconfitta in carriera nel torneo.

In finale il campionissimo serbo sfiderà l’australiano Alex de Minaur, che nell’altra semifinale ha superato in tre set l’altro semifinalista del tabellone.