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Nations League, stasera Turchia-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Azzurri in campo stasera al Dall'Ara di Bologna. Il Ct Mancini alla vigilia: "Chiudere bene"

di Emily Gabrielli - 5 Ottobre 2026

L’Italia torna in campo questa sera al Dall’Ara di Bologna per la quarta giornata di Nations League: l’avversario è ancora la Turchia di Vincenzo Montella.

Gli Azzurri arrivano al match dopo il pareggio di venerdì per 1-1 contro la Francia a Parigi che ha rappresentato un passaggio importante nel percorso della squadra di Roberto Mancini. Dopo la sconfitta per 2-0 all’esordio contro il Belgio a Roma, l’Italia aveva reagito proprio contro la Turchia, battuta 4-1 a Bursa.

Ora, davanti al pubblico di Bologna, l’obiettivo è dare continuità ai segnali arrivati nelle ultime uscite e consolidare un gruppo ancora in fase di costruzione. Mancini punta soprattutto sulla crescita dei giovani e sulla necessità di ricreare entusiasmo attorno alla Nazionale.

Le parole di Mancini alla vigilia: “Chiudere bene”

“Guardando a queste prime due settimane trascorse con la squadra, io sono stato benissimo, anche loro penso si siano divertiti ma dobbiamo chiudere bene”, ha spiegato il commissario tecnico. “Per noi l’importante era dare solidità ai ragazzi e far credere in loro stessi, sono bravi e piano piano ci stiamo riuscendo. Ci fa piacere dei risultati perché non è bello far soffrire sempre i tifosi”.

Il tecnico insiste poi sulla necessità di dare spazio ai giovani: “Se un giovane ha delle qualità gli va data l’opportunità, solo così possono migliorare. Ma prima di vincere bisogna ritrovare il gruppo e stare bene insieme. Questa è la cosa fondamentale prima di andare in campo”.

A Bologna tornerà titolare anche Niccolò Barella, che fotografa così il momento della squadra: “È stato un raduno lungo e faticoso, con tante partite e c’è un poco di stanchezza. Sono impegni che dobbiamo onorare e dobbiamo farci trovare al meglio”. Secondo il centrocampista dell’Inter, “l’Italia che sta nascendo è di personalità, che ha voglia di ritrovarsi. Bisogna ritrovare l’entusiasmo”.

Nations League, stasera Italia-Turchia: le probabili formazioni

Per la sfida del Dall’Ara, Mancini dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa. A centrocampo spazio a Barella, Ricci e Fagioli, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Cambiaghi, Scamacca e Vergara. La Turchia dovrebbe invece schierarsi con un 4-4-2 guidato da Güler e Yilmaz.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara. Ct. Mancini.

Turchia (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz. Ct. Montella

Italia-Turchia, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Italia e Turchia sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Rai. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

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