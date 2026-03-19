Economia

Meloni annuncia il taglio alle accise: “Giù di 25 cents”

La premier al Tg1: "I soldi degli italiani non finiranno in mano agli speculatori"

di Cristiana Flaminio - 19 Marzo 2026

Detto, fatto: Meloni annuncia il taglio delle accise. E al Tg1 spiega le ragioni e la “dimensione” della sfrondata alle tasse sui carburanti. Una misura che, secondo l’analisi del governo, si è resa necessaria adesso per fronteggiare il grave problema del rincaro alla pompa. Un’impennata dei prezzi che prende le mosse dalla guerra in Medio Oriente e dallo scontro tra Usa e Israele da un lato e Iran dall’altro. In mezzo, lo Stretto di Hormuz. Chiuso al transito delle materie prime energetiche. Fatto che ha mandato letteralmente in tilt i mercati globali dell’energia.

Meloni e il taglio alle accise

La misura principale annunciata da Meloni dopo il Consiglio dei ministri tenutosi ieri sera riguarda, appunto, il taglio alle accise. “Siamo intervenuti oggi in Consiglio dei Ministri con un decreto che riguarda il prezzo del carburante, la priorità in questo momento”, ha esordito la premier. Che ha aggiunto: “Siamo intervenuti con tre misure: di fatto, tagliamo 25 centesimi al litro; introduciamo un credito d’imposta per gli autotrasportatori perché non vogliamo che l’aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo; e diamo vita a un meccanismo anti-speculazione che lega il prezzo del carburante all’andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi”.

Lotta agli speculatori

Non solo tagli alle accise, la priorità per Meloni è stroncare la speculazione. Il meccanismo approvato dal Cdm di ieri sera, come ha riferito la premier, servirà a “legare in modo stringente il prezzo applicato ai consumatori dai petrolieri e dai distributori all’effettiva variazione dei prezzi del greggio a livello internazionale, perché non vogliamo che queste risorse che stiamo investendo, che sono soldi degli italiani, finiscano nelle mani degli speculatori”. Un’iniziativa, questa, da cui il governo si attende buoni risultati per “sgonfiare” i prezzi dei carburanti.