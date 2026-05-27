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Memo Remigi compie 88 anni e festeggia col nuovo album

Il disco si intitolerà "Sapessi com'è strano", il cantante: "Fare musica mi gratifica ancora"

di Paolo Diacono - 27 Maggio 2026

Memo Remigi fa 88 anni e lancia, per celebrare il suo compleanno, un nuovo album. Intitolato a un verso, quello che lo ha reso celebre, icona della milanesità e non solo. “Sapessi com’è strano”. Sarà un disco che attraversa una carriera lunga sessantasei anni, una vita passata in musica. Che proverà a riattualizzare un messaggio, e i valori che ne sono alla base, che in fondo non muore mai. Quello dell’umanità, dell’amore e della bellezza da seguire.

Memo Remigi, compleanno e nuovo album

A presentare il nuovo album è lo stesso Memo Remigi. Che spiega: “Questo album nasce tardi, forse, o forse in un momento in cui certi valori non esistono più! Probabilmente nasce in un momento in cui, arrivato alla mia età, mi gratifica ancora spronandomi a continuare a credere nella musica come una linfa vitale”. Il disco riunirà vecchie hit e nuovi (o meglio sarebbe dire inediti) brani che il cantante vuole presentare, finalmente, al pubblico. Che da anni, decenni, lo segue e lo apprezza.

Vecchie hit e brani inediti

È Memo Remigi a raccontare: “Alcune canzoni dell’album sono già conosciute, altre, chiamiamole nuove, sono brani che ho tenuto per me troppo a lungo, musiche che potevo scrivere solo adesso, con le rughe che aiutano a non mentire. Se c’è un filo che lega il ragazzo di allora all’uomo di oggi, è questo: non ho mai smesso di credere che una melodia possa far sentire meno soli”. Tra le canzoni ci sarà anche Comoshapira, l’ultimo successo scritto con Nartico.