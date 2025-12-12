Italpress Notizie Agroalimentare

Mercosur, Lollobrigida: “Abbiamo richiesto e ottenuto un fondo di garanzia per riequilibrare eventuali criticità” / Video

di Italpress - 12 Dicembre 2025

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo richiesto e ottenuto che ci fosse un fondo di garanzia per riequilibrare eventuali criticità che possono essere evidenti su alcuni settori e quindi compensate economicamente, ma non è la soluzione quella di desertificare un pezzo del sistema compensandolo”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agricoltura e pesca tenutosi a Bruxelles a proposito dell’accordo Ue-Mercosur.

“Abbiamo ottenuto anche il cosiddetto freno a mano, cioè la possibilità nel caso ci sia una riduzione del valore di alcune produzioni, anche in una singola nazione, e di riattivare delle clausole di protezione legate al sistema tariffario”, ha aggiunto. Tuttavia, il ministro si è detto non ancora pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti in quanto bisogna ancora lavorare sul “principio di reciprocità”.

“Se imponi ai tuoi produttori delle regole in nome della difesa dell’ambiente, della difesa del lavoro sull’utilizzo degli agrofarmaci, sull’utilizzo degli antibiotici, non puoi permettere che entrino prodotti che vengono realizzati con modalità totalmente distoniche rispetto a questo tipo di processi virtuosi” ha sottolineato Lollobrigida.

Infine, nel corso del punto stampa il ministro ha commentato la notizia del riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco. “Penso che per quasi tutti gli abitanti del pianeta la cucina italiana sia la loro seconda cucina, un pò come alcuni che hanno una squadra di calcio, magari che non gioca in serie A”.

