Esteri

Merz a Davos spera di negoziare con Trump

Il "piano" di Berlino svelato da Bild. Il cancelliere punta a un rapido rendez vous prima dell'intervento Usa

di Maria Graziosi - 21 Gennaio 2026

La Germania vuole trattare, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha deciso di negoziare con Donald Trump e di farlo proprio a Davos. Dove, nel pomeriggio di oggi, il tycoon dovrebbe tenere il suo discorso. Era e resta previsto per le 14.30 nonostante i problemi all’aereo ventilati in mattinata. Ma si tratta di un appuntamento decisivo, per l’Europa. E per l’amicizia, e l’alleanza, tra le due sponde dell’Oceano Atlantico. La Groenlandia punge e Macron, definito da Trump come uno che tra un po’ sarà altrove perché non ha il consenso popolare, non può mediare.

Merz, Trump e la necessità della trattativa

Lo rivela la Bild. Secondo cui il cancelliere tedesco Merz sarà a Davos con l’obiettivo, principale, di intavolare una trattativa con il presidente americano Donald Trump. Da Berlino, che avrebbe già inviato una richiesta di incontro allo staff della Casa Bianca (che si presenterà con 300 persone in Svizzera), l’obiettivo sarebbe quello di intercettare il presidente per un rapidissimo rendez-vous prima del suo intervento. A cui sarebbe stato invitato anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

In chiesta per pregare (Trump)

Pare che l’incontro possa tenersi in una chiesetta dei dintorni, dove gli americani farebbero base. Alla peggio, in una delle sale riunioni del luogo dove si tiene il World Economic Forum. Merz, scrive la Bild, conterebbe sulla sua conoscenza dell’inglese per poter parlare francamente con Trump. E strappargli, magari, uno spazio di negoziazione. Per far svanire la tensione che serpeggia tra Europa e Stati Uniti. Ma gli argomenti, oltre alla Groenlandia, di cui parlare ci sono. E sono davvero tanti.