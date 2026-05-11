Meteo

Meteo, settimana all’insegna dell’instabilità: le aree colpite

di Redazione L'Identità - 11 Maggio 2026

L’Italia si prepara a vivere un’altra settimana all’insegna dell’instabilità atmosferica, con piogge, temporali e un continuo alternarsi tra schiarite e improvvisi peggioramenti. L’assenza di un campo di alta pressione stabile continuerà infatti a favorire l’ingresso di correnti umide atlantiche, responsabili di condizioni meteo molto variabili soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. In alcune aree sono attesi fenomeni intensi accompagnati anche da grandinate, mentre il Sud potrà ancora beneficiare di temperature quasi estive grazie ai venti caldi provenienti dal Nord Africa.

Il meteo della settimana

La giornata di lunedì si apre con tempo instabile soprattutto al Nord e su parte del Centro. Le precipitazioni interesseranno in particolare le aree a nord del Po, la Liguria e l’alta Toscana, dove non si escludono temporali localmente forti. Sulle regioni meridionali, invece, il quadro meteorologico resterà più stabile e soleggiato, con temperature in deciso aumento soprattutto in Sicilia, dove si potranno raggiungere picchi di 30-32 gradi.

A causa del maltempo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in diverse zone del Centro-Nord. In Lombardia l’allerta riguarda Milano, la pianura centrale e varie aree prealpine e appenniniche, mentre in Toscana sono sotto osservazione la Versilia, la Lunigiana e le aree del Serchio. Criticità idrogeologiche sono segnalate anche in alcune zone dell’Umbria.

Martedì il tempo concederà una breve tregua, con maggiori schiarite e condizioni più stabili su gran parte del Paese. Tuttavia, il Nordest e alcune regioni centrali continueranno a fare i conti con venti sostenuti e possibili episodi di instabilità, soprattutto lungo l’Appennino e sul medio Adriatico.

Il miglioramento sarà però temporaneo. Tra mercoledì e giovedì una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia portando piogge diffuse e temporali anche intensi, soprattutto al Nordovest, in Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Alcuni rovesci potranno interessare anche Campania, Basilicata e Puglia.

L’instabilità proseguirà anche venerdì, con nuove precipitazioni attese al Nord e sulle regioni centrali. Solo nel fine settimana potrebbe affacciarsi un lieve miglioramento, anche se per una fase davvero stabile e duratura sarà probabilmente necessario attendere gli ultimi giorni di maggio.