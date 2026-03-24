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Miami Open: oggi il match tra Sinner e Michelsen. Orario e dove vederlo

di Lino Sasso - 24 Marzo 2026

Sinner travolge Moutet e conquista gli ottavi finale del Miami Open che giocherà nella serata di oggi contro Michelsen. In un match a senso unico, l’azzurro si è imposto per 6-1 6-4 in un’ora e 12 minuti di gioco. In tutto il primo set ha ceduto all’avversario solo quattro punti sul proprio servizio. Il francese ha provato a rispondere alla netta superiorità dello sfidante giocando di fantasia e improvvisando soluzioni e schemi di gioco non convenzionali. Nonostante l’imprevedibilità dei colpi di Moutet, Sinner non si è mai trovato in una situazione di difficoltà. Ha sempre gestito il match con serenità e padronanza. D’altronde la lucidità è uno dei punti di forza del numero 2 del ranking Atp.

Pronostico rispettato

L’emozione più grande per il mancino francese è probabilmente stata quella del game più lungo della partita, il quinto del secondo set. Su un parziale di 2 giochi a testa e in svantaggio per 0-40 sul proprio servizio, Moutet è riuscito a recuperare e anche a portarsi in vantaggio. Dopo una serie di capovolgimenti di fronti, ha poi dovuto concedere il break a Sinner. Il match non ha poi regalato altri colpi di scena, se così si può dire, ma solo qualche ulteriore emozione su singoli scambi, alcuni dei quali rocamboleschi. Alla fine la partita si è conclusa nel pieno rispetto dei pronostici. L’estroso francese è stato eliminato dal torneo e Sinner ha conquistato il turno successivo.

Oggi a Miami Sinner – Michelsen. Orario e dove vederlo in TV e streaming

Ad attenderlo in campo oggi alle 21 ci sarà lo statunitense Alex Michelsen con il quale Sinner si è incontrato due sole volte, tutte e due nel 2024. Al torneo di Cincinnati e agli Us Open. Entrambi i precedenti sono a vantaggio dell’azzurro che non ha ceduto neanche un set all’americano, giunto agli ottavi di Miami dopo aver sconfitto in tre set il cileno Alejandro Tabilo. Il match tra Sinner e Michelsen, valido per l’accesso ai quarti di finale, sarà fruibile in diretta su Sky e sarà trasmesso da Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. In streaming sarà invece disponibile per gli abbonati di NOW, Sky Go e Tennis TV.