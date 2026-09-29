Miart 2027, Piccoli: produrremo cultura in sinergia con la città

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La nuova direttrice artistica: simbolo di identità oltre il mercato

di Askanews - 29 Settembre 2026

Milano, 29 set. (askanews) – “Sarà una nuova miart, completamente nuova, sarà miart Milano in relazione stretta con la città di Milano, una fiera d’arte moderna e contemporanea come miart deve essere sia un luogo di mercato, ma anche un luogo di produzione culturale, non solo all’interno della fiera, ma anche al di fuori di fiera, quindi sarà una miart che produrrà in sinergia con le istituzioni della città, con le gallerie, gli artisti e tutte le risorse, le forze vitali che attivano il sistema dell’arte, che è un sistema creativo e produttivo molto importante, e miart lavorerà in sinergia con queste forze. Fiera Milano ha deciso di sostenere miart proprio in quest’ottica di considerare miart un simbolo di identità, un elemento di identità forte proprio di un pensiero che va oltre il mercato ma verso la collaborazione con la città per la produzione di cultura e di arte”. Così la direttrice artistica Cloe Piccoli ha presentato ad askanews la nuova edizione di miart, che si terrà in Fiera Milano dal 9 all’11 aprile 2027.