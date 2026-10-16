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Migliaia di argentini protestano contro svuotamento università

Scontri con le forze di sicurezza

di Askanews -

Buenos Aires, 16 ott. (askanews) – Migliaia di manifestanti argentini hanno protestato a Buenos Aires contro i tagli al bilancio destinati all’istruzione superiore, operati dal presidente Javier Milei. Si tratta della quinta manifestazione di massa contro la crisi dei finanziamenti all’istruzione da quando Milei si è insediato alla fine del 2023. Ci sono stati scontri con le forze di sicurezza schierate in tenuta anti sommossa. “Questo definanziamento, questo svuotamento dell’università, ci colpisce a livello professionale”, afferma un professore dell’Università di Buenos Aires.

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