Cronaca

Cecina, neonato arriva morto in ospedale: era stato portato in un sacchetto

La coppia si è presentata al pronto soccorso nella mattinata del 15 ottobre. La Procura di Livorno ha disposto accertamenti

di Emily Gabrielli - 16 Ottobre 2026

Ospedale di Cecina

Dramma all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, dove una coppia si è presentata nella mattinata di giovedì 15 ottobre con il corpo di un neonato morto chiuso dentro un sacco. I medici del pronto soccorso hanno tentato immediatamente di soccorrere il piccolo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

La vicenda, riportata dal quotidiano Il Tirreno, è ora al centro di un’indagine della polizia di Stato. La Procura di Livorno ha confermato che sono in corso diversi accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Neonato morto a Cecina, la donna avrebbe detto di non sapere della gravidanza

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe riferito ai sanitari di non essersi accorta di essere incinta. Il bambino sarebbe nato nel bagno dell’abitazione in cui vive la coppia, arrivata in Toscana da fuori regione. Stando alle prime valutazioni, il neonato sarebbe stato alla trentesima settimana circa di gestazione. Restano tuttavia da chiarire le circostanze del parto e le cause della morte.

Disposta l’autopsia sul corpo del neonato

Per fare luce sulla tragedia è stata disposta l’autopsia sul corpo del piccolo, che potrà contribuire a chiarire le cause del decesso e gli altri elementi utili alle indagini. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi, dal parto all’arrivo della coppia in ospedale. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.

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