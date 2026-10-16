Cronaca

Morte di Antonella e Sara, nuova perquisizione al liceo

Il giallo dei pc rubati a marzo scorso

di Redazione - 16 Ottobre 2026

È scattata poco dopo le 9 di oggi, venerdì 16 ottobre, la quarta e ultima perquisizione informatica disposta dalla Procura di Larino nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, le due donne di Pietracatella decedute lo scorso dicembre dopo aver assunto ricina, il potente veleno al centro delle indagini.

Questa volta gli investigatori hanno fatto ingresso nel liceo delle Scienze Umane “Silvio Di Lalla” di Casacalenda, dove insegna una cugina di Gianni Di Vita. All’interno dell’istituto sono al lavoro gli uomini della Squadra Mobile di Campobasso e del Servizio Centrale Operativo (Sco), impegnati nell’analisi dei computer presenti nella scuola.

L’obiettivo degli accertamenti è ricostruire eventuali ricerche effettuate sul web, individuandone tempi, modalità e possibili autori attraverso l’esame delle attività registrate sui dispositivi. Gli specialisti stanno inoltre verificando la presenza di un server proxy, sistema che funge da intermediario nel traffico internet e che potrebbe fornire elementi utili per chiarire come avveniva la navigazione dalla rete scolastica.

Il furto dei pc

Dal liceo di Casacalenda mancano diversi computer. Lo scorso marzo, infatti, la scuola è stata teatro di una misteriosa incursione notturna. Ignoti si sono introdotti nei locali, portando via quattro o cinque postazioni informatiche. Un furto regolarmente denunciato e già al centro di indagini da parte delle forze dell’ordine nei mesi passati, ma che oggi assume pesa di più perché quei terminali spariti rappresentano una falla importante nell’acquisizione delle prove.

Leggi tutte le news di Cronaca