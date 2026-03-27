Cronaca

Milano, 92enne spara alla badante

La vittima, ricoverata jin ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico

di Angelo Vitale - 27 Marzo 2026

Milano, 92enne spara alla badante



Grave episodio di cronaca a Milano, nel quartiere Barona: un 92enne ha usato una pistola per fare fuoco contro la propria badante, una donna di 46 anni, all’interno di un appartamento di viale Faenza.

Gli spari del 92enne alla Barona: cosa è successo in viale Faenza

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, tra l’anziano e la donna sarebbe nata una lite, culminata nel colpo di pistola che ha raggiunto la vittima all’addome. La donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

L’uomo è stato arrestato e, in considerazione della sua età avanzata, posto agli arresti domiciliari.

Il passato dell’aggressore della badante

Ora, le indagini degli investigatori puntano a fare piena luce sull’accaduto, ricostruendo la dinamica dei fatti avvenuti all’interno dell’abitazione.

Risulterebbe, in proposito, un precedente penale significativo a carico dell’anziano che ha sparato. Circa dieci anni prima era stato condannato per un incendio doloso ai danni di hun bar ubicato in un comune nei pressi di Verbania. Secondo queste notizie, l’uomo avrebbe commissionato ad un conoscente il rogo del locale pubblico. Ciò, dopo che nei giorni precedenti si era reso protagonista di un diverbio con i gestori del posto.

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