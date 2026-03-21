Cronaca

Milano, incidente tra auto e moto: morti due ventenni

di Eleonora Ciaffoloni - 21 Marzo 2026

I sopralluoghi sul luogo dell'incidente stradale avvenuto stamani all'alba in corso Sempione a Milano, tra un mezzo dell'Amsa (l'azienda che si occupa della raccolta di rifiuti) e due vetture. Morto l'automobilista 45 enne che era al volante di una Bmw, Milano, 24 gennaio 2026 ANSA / ANDREA FASANI

Un grave incidente stradale ha sconvolto la notte di Milano, causando la morte di due giovani. Il tragico scontro è avvenuto intorno alle quattro del mattino all’incrocio tra viale Mugello e corso Ventidue Marzo, una zona della città già teatro in passato di episodi simili.

Incidente a viale Mugello a Milano, cosa è successo

A perdere la vita sono stati una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, che viaggiavano insieme a bordo di una motocicletta. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo su cui erano in sella si è scontrato violentemente con un’auto, risultata poi essere un taxi. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo ai due ragazzi, morti sul colpo nonostante il rapido intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani, oltre ai vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella rimozione dei mezzi coinvolti. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il conducente dell’auto, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma sarà ascoltato dagli investigatori per chiarire quanto avvenuto nei momenti precedenti all’impatto.

Le indagini si stanno concentrando in particolare sulla gestione della precedenza all’incrocio, punto ritenuto cruciale per comprendere le responsabilità. Non si esclude che uno dei due veicoli possa non aver rispettato il semaforo o la segnaletica stradale, ma al momento tutte le ipotesi restano aperte.

L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici ai fini della ricostruizone. Le indagini proseguiranno anche quando sarà possibile sentire la versione del conducente dell’automobile rimasto ferito.