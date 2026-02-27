Cronaca

Milano, tram deraglia: due morti, 40 feriti (LE FOTO)

E' un mezzo di ultima generazione. La Procura indaga per omicidio colposo

di Dave Hill Cirio - 27 Febbraio 2026

Un frame video del tram della linea 9 che è deragliato poco dopo le 16 a Milano, in viale Vittorio Veneto direzione Porta Venezia, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si sono ritrovate incastrate sotto il mezzo

Un tram, il 9, deraglia a Milano: due morti e altri feriti, alcuni gravi. Un tram di ultima generazione schiantatosi contro un palazzo in pieno centro.

I feriti totali, alcuni trasportati in codice rosso negli ospedali, sarebbero decine, circa 40. Due dei feriti sono in gravissime condizioni. Ancora non ricostruita completamente la dinamica dei fatti. La prima persona deceduta non era sul tram ma ne è stata travolta, la seconda era a bordo. Il mezzo ha percorso il suo ultimo tratto ad una velocità non rituale.

Imponente la macchina dei soccorsi, a segnalare la gravità e l’ampiezza dell’incidente: sul posto i vigili del fuoco con cinque mezzi e 25 uomini. Dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza diciannove mezzi: tre automediche, un’auto infermieristica, tredici ambulanze e due mezzi di coordinamento maxi-emergenze.

Poco dopo le 16 di oggi un tram della linea 9 è deragliato nel centro di Milano. Il mezzo è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, investendo diverse persone. Alcuni passeggeri e passanti sono rimasti incastrati sotto il mezzo, una persona è deceduta. Il tram ha terminato la sua corsa contro un edificio. Sul posto sono intervenute ambulanze, auto mediche, vigili del fuoco e polizia. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione dalle autorità.

Il deragliamento della linea 9

L’incidente ha interessato un tram di linea 9, che stava procedendo da piazza della Repubblica verso Porta Venezia quando è uscito dai binari. Il tram ha travolto alcune persone che si trovavano nelle vicinanze al momento dell’uscita dal tracciato. Secondo le prime ricostruzioni, il deragliamento è avvenuto in corrispondenza di una curva e il convoglio ha proseguito la corsa fino a impattare contro un edificio ubicato in viale Vittorio Veneto.

Feriti e soccorsi in campo

Diverse persone risultano investite o incastrate sotto il mezzo deragliato. Sul posto si sono precipitati numerosi mezzi di soccorso tra cui ambulanze e automediche in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco per liberare gli eventuali intrappolati. Non è ancora chiaro quanti feriti ci siano né la gravità delle loro condizioni. Alcune fonti riportano che le vittime colpite potrebbero essere state sorprese dal deragliamento mentre attraversavano la strada o si trovavano vicino alla sede tranviaria al momento dell’incidente.

Accertamenti per capire le cause

Le autorità presenti stanno cercando di chiarire le cause del deragliamento. Non è stato ancora confermato se il tram stesse viaggiando a velocità elevata o se la manovra sia stata una reazione a ostacoli sulla strada o a un guasto tecnico. Gli agenti della polizia locale e gli inquirenti stanno visionando le immagini di video sorveglianza e ascoltando eventuali testimoni. Saranno fondamentali anche le prime verifiche sullo stato dei binari e del mezzo.

Traffico e disagi in città

L’incidente ha causato disagi alla circolazione urbana in una delle arterie principali della città. In viale Vittorio Veneto e nelle zone limitrofe sono segnalati rallentamenti e deviazioni dei mezzi pubblici. I cittadini e i pendolari sono invitati a evitare l’area per facilitare il lavoro dei soccorritori e delle forze dell’ordine. La situazione resta in evoluzione e gli aggiornamenti ufficiali arriveranno nelle prossime ore da parte delle autorità competenti.

(in aggiornamento)