Esteri

Eric Swalwell: dalle denunce alle dimissioni

di Cinzia Rolli - 17 Aprile 2026

Il deputato democratico Eric Swalwell ha annunciato le sue dimissioni dal Congresso degli Stati Uniti, effettive dal 14 aprile 2026. La decisione segue una serie di gravi accuse di violenza sessuale che hanno travolto anche la sua campagna elettorale per la carica di governatore della California.

La donna, principale accusatrice, ha lavorato per Swalwell per quasi due anni.

Ha dichiarato che l’episodio più grave si è verificato nell’aprile del 2024 quando sostiene sia stata aggredita sessualmente dopo un gala di beneficenza a New York. La donna riferisce di aver bevuto molto insieme a Swalwell, fino a notte inoltrata, e di avere quindi solo ricordi frammentati dell’accaduto. Ricorda però di essere stata nella sua stanza d’albergo, che lo avrebbe respinto più volte e che gli avrebbe detto di “no” a più riprese mentre lui invece imponevano ka sua volontà con decisione.

“Una volta mi sono svegliata durante il fatto e gli ho persino detto di fermarsi ad un certo punto” ha scritto in un messaggio ad un’amica giorni dopo il rapporto sessuale.

La donna riferisce di essersi destata la mattina seguente disorientata, con sanguinamento vaginale e lividi e di aver immaginato di essere stata aggredita.

Poche settimane prima che le accuse formali diventassero di dominio pubblico l’avvocato di Swalwell ha inviato diffide legali a diversi utenti social e attivisti politici che stavano diffondendo voci online su presunti comportamenti inappropriati o aggressioni di natura sessuale da parte del deputato democratico.

Si avvertivano i destinatari che avrebbero dovuto affrontare cause per diffamazione multimilionarie se non avessero rimosso i post.

Non solo. Voci diffuse sostengono che Swalwell facesse firmare alle sue collaboratrici accordi di riservatezza (NDA – Non-Disclosure Agreements) per coprire presunti abusi. Egli avrebbe imposto la firma di accordi di segretezza alle impiegate solo dopo specifici “incidenti” o comportamenti inappropriati per impedire loro di parlare. Una sorta di pressione psicologica con l’avvertimento che violare l’NDA avrebbe comportato conseguenze finanziarie devastanti e la fine della loro carriera politica.

La donna che ha accusato il democratico ha riferito di aver iniziato a lavorare per la sua campagna presidenziale del 2019 dopo la laurea e di essere stata assunta successivamente nell’ufficio del distretto di Castro Valley.

Nel giro di poco tempo ha iniziato a ricevere foto esplicite da parte del suo capo e richieste di scatti di nudo. Immagini che ha dichiarato di aver fornito in parte per non farlo arrabbiare.

Racconta che Swalwell ha cercato di baciarla in auto dopo un evento a San Francisco e alcune settimane dopo tale tentativo di aver ricevuto una richiesta di sesso orale in un parcheggio.

La donna riferisce anche di aver bevuto prima di incontrare Swalwell in una sera di settembre a Pleasanton e di aver continuato a ubriacarsi su insistenza dello stesso anche dopo. Si è poi svegliata nuda nel letto di un albergo. Ha detto di poter percepire gli effetti e le sensazioni del rapporto sessuale avuto ma di non ricordare di aver acconsentito. Ha anche aggiunto di rammentare Swalwell che le succhiava le dita dei piedi e di esserne disgustata.

La mattina seguente il deputato si comportava con differenza e al lavoro era molto distante.

La donna ha dichiarato inoltre: “Non avrei mai pensato che qualcuno mi avrebbe creduto, per quanto lui fosse potente. Sapevo che qualsiasi indagine della polizia sarebbe stata resa pubblica. E io continuavo a proteggere me stessa e in qualche modo anche lui”.

Swalwell ha ricusato con forza le accuse definendo le voci su di lui false e scandalose e nega di aver richiesto la firma di accordi confidenziali alle sue collaboratrici. Ha quindi dichiarato di non aver intrattenuto relazioni sessuali con stagiste o donne dello staff.

Eric Swalwell è sposato con Brittany Watts, professionista nel settore dell’ospitalità, ed ha tre figli piccoli.

I suoi rivali, tra cui l’ex deputata Katie Porter e l’ex sindaco di Los Angeles Antonio Villaraigosa, lo hanno attaccato duramente.

Con l’uscita di scena di Swalwell, la battaglia si sposta ora dalle aule della politica a quelle dei tribunali. E i democratici devono trovare un sostituto capace di raccogliere la sua eredità elettorale ma senza il peso dello scandalo.