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Maglia Rosa 2026, “Io sono Friuli Venezia Giulia” conquista la vetta del ciclismo mondiale

Il brand “Io sono Friuli Venezia Giulia” sale sulla maglia rosa del Giro 2026, trasformando il simbolo più iconico del ciclismo in una vetrina internazionale per l’identità del territorio.

di Gianluca Pascutti - 30 Aprile 2026

La maglia rosa del Giro d’Italia 2026 porta un nome nuovo e fortemente identitario, “Io sono Friuli Venezia Giulia”. La scelta non è un semplice accordo commerciale, ma una strategia di posizionamento che unisce sport, territorio e memoria collettiva. La partnership, presentata ufficialmente dalla Regione Friuli Venezia Giulia insieme a RCS, segna un salto di qualità nella promozione del brand territoriale, che per un anno intero sarà associato al simbolo più riconoscibile del ciclismo mondiale.

Perché il Friuli Venezia Giulia ha puntato sulla maglia più iconica

La Regione ha spiegato che l’obiettivo è rafforzare la visibilità internazionale del territorio attraverso un veicolo mediatico che raggiunge oltre 200 Paesi nel mondo. La maglia rosa non è solo un capo tecnico, è un’icona culturale, un oggetto narrativo che ogni giorno ad ogni tappa entra nelle case di milioni di spettatori. Legare il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” a questo simbolo significa raccontare un territorio attraverso valori come autenticità, resilienza, qualità e identità.

Un legame storico che diventa racconto contemporaneo

Il Friuli Venezia Giulia è da anni uno dei palcoscenici più spettacolari del Giro, tappe come quelle dello Zoncolan, di Piancavallo, del monte Lussari, con le loro salite hanno scritto pagine epiche della corsa. Nel 2026 questo legame diventa ancora più forte, anche grazie alla partenza da Gemona del Friuli, scelta per ricordare i cinquant’anni dal terremoto del 1976. La maglia rosa con il marchio regionale diventa così un ponte tra memoria e futuro, tra sport e identità.

Un investimento che parla al mondo

La presenza del brand non si limiterà alla maglia, comparirà su mezzi ufficiali, materiali di comunicazione e iniziative post corsa. L’operazione punta a generare un ritorno economico e turistico significativo, sfruttando la forza narrativa del Giro e la crescente attrattività del Friuli Venezia Giulia come destinazione culturale, naturalistica e sportiva.

Un simbolo che racconta un territorio

La maglia rosa 2026 diventa quindi un manifesto, un modo per dire che il Friuli Venezia Giulia non è solo un luogo, ma un’identità da indossare. Un messaggio che viaggerà sulle spalle del leader della corsa, trasformando ogni tappa in un’occasione di racconto e riconoscibilità globale.