Gossip

Morata e Campello, addio definitivo: la seconda possibilità non è bastata

di Andrea Scarso - 30 Gennaio 2026

da Instagram di ALICE CAMPELLO (@alicecampello)

Il silenzio sui social, questa volta, dice più di molte parole. Álvaro Morata e Alice Campello si sarebbero detti addio in modo definitivo, chiudendo una relazione che negli anni ha attirato l’attenzione di tifosi e follower. Secondo quanto filtra dalla Spagna, il tentativo di ricomporre la coppia non avrebbe dato i risultati sperati: per loro, ora, è davvero finita.

Nessun colpo di scena, solo una scelta maturata nel tempo

Dietro la decisione non ci sarebbero tradimenti o eventi improvvisi. La rottura tra Morata e Campello sarebbe il frutto di una riflessione lunga, portata avanti con discrezione e rispetto reciproco. La coppia avrebbe provato a concedersi una seconda occasione, ma con il passare dei mesi sarebbe emersa una distanza ormai difficile da colmare.

A confermare questo scenario sono alcune indiscrezioni emerse nel corso di un programma televisivo spagnolo, dove lo stesso Morata avrebbe spiegato che, pur restando uniti come genitori, l’intesa di coppia non esiste più.

Al centro i figli: una separazione senza clamore

Un elemento resta centrale in questa fase delicata: i quattro figli. Morata e Campello avrebbero deciso di rimandare qualsiasi comunicazione ufficiale proprio per proteggerli, evitando esposizioni mediatiche inutili. L’annuncio sui social, quindi, non sarebbe escluso, ma arriverebbe solo nel momento ritenuto più opportuno.

Secondo le stesse fonti, le pratiche di divorzio sarebbero già state avviate, segno che la scelta è ormai definitiva e condivisa.

Una delle storie più seguite arriva al capolinea

Quella tra Álvaro Morata e Alice Campello è stata una relazione molto raccontata, dentro e fuori dal mondo sportivo. Un legame fatto di famiglia, lavoro, viaggi e visibilità costante. Proprio per questo, la notizia dell’addio definitivo tra Morata e Campello segna la fine di una delle coppie più note degli ultimi anni.

Niente dichiarazioni plateali, almeno per ora. Solo una separazione sobria, gestita lontano dai riflettori, che conferma come anche le storie più esposte possano chiudersi senza rumore.