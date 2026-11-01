Cronaca

Roma, travolto sulla Colombo all’alba: muore un uomo di 34 anni

L'incidente in zona Casal Palocco sulla carreggiata laterale in direzione Eur. Ferito il conducente dell'auto, un diciannovenne

di Enzo Ricci - 1 Novembre 2026

Un uomo di 34 anni è morto all’alba di oggi dopo essere stato investito mentre attraversava via Cristoforo Colombo, a Roma. Il tragico incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 24,400, nella zona di Casal Palocco, sulla carreggiata laterale in direzione Eur. Secondo una prima ricostruzione, il pedone è stato travolto da una Fiat 500X. Per il trentaquattrenne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Il conducente del veicolo, un ragazzo italiano di 19 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso e per gli accertamenti previsti dalla normativa. Illesi i quattro giovani passeggeri che viaggiavano con lui, di età compresa tra i 19 e i 20 anni.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, la carreggiata laterale interessata dal sinistro è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, con il supporto dei gruppi X Mare e XI Marconi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

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